Enem 2023: estudante com local de prova a mais de 30 km longe de casa poderá refazer a prova

O Inep informou, nesta segunda-feira (30), que os estudantes com local de prova a mais de 30 km longe de casa poderão fazer a prova de reaplicação do Enem, marcada para os dias 12 e 13 de dezembro. Cerca de 50 mil estão nessa situação e aptos a realizar o exame na nova data, segundo o instituto. Os locais serão divulgados posteriormente.

O instituto irá disponibilizar, na página do participante, uma aba específica para que inscritos interessados na nova aplicação submetam seus pedidos para análise. O sistema receberá as informações no período de 13 a 17 de novembro.

A decisão do Inep é uma resposta às diversas reclamações de alunos em todo o Brasil, que criticaram a distância significativa entre suas casas e os endereços onde farão a prova.

"Os inscritos para o Enem 2023 não serão prejudicados pela designação de locais de prova distantes de sua residência. As normas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) garantem alocação num raio máximo de 30 (trinta) quilômetros do domicílio informado na inscrição e o Cebraspe, instituição vencedora da licitação para a aplicação do Enem em 2023, já foi acionado para que sejam rigorosamente cumpridos todos os requisitos acordados", informou o órgão.

Segundo o Inep, os casos estão concentrados, em sua maioria, em grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

"Não há casos de inscritos alocados em município distinto daquele indicado pelo próprio participante no ato da inscrição para o Enem 2023. Nesse contexto, a cidade escolhida para fazer a prova não poderá ser alterada", completou o instituto.

PASSO A PASSO PARA CHECAR O LOCAL DE PROVA

Entre na Página do Participante; Aperte o botão “Entrar com gov.br” para fazer login; Informe o CPF do estudante e clique em “Entrar”; Encontre, no menu, o botão “Local de Prova” e clique nele; Clique, então, no botão “Local de Prova”, apresentado pelo assistente virtual;

O QUE LEVAR PARA O ENEM?

Para realizar os exames da edição deste ano, marcada para os dias 5 e 12 de novembro, os candidatos devem ficar atentos a alguns itens obrigatórios, como caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, e documento de identificação válido com foto (físico ou digital). Os registros aceitos são:

Cédulas de identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados (em consonância com a Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997);

Carteira de Registro Nacional Migratório, conforme a Lei n.º 13.445, de 24 de maio de 2017;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de acordo com o Decreto n.º 9.277, de 5 de fevereiro de 2018;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Ainda é recomendado que os candidatos compareçam ao exame com o Cartão de Confirmação em mãos, já que o documento apresenta número de inscrição, horários de abertura e fechamento dos portões e outras informações importantes.