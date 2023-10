Saiba como emitir a Declaração de Comparecimento para o Enem 2023

Para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, e precisa comprovar que fez a prova, é possível emitir a Declaração de Comparecimento. O documento é emitido online e pode ser usado para solicitar o abono de faltas no trabalho. O Enem acontece nos dias 5 e 12 de novembro.

A declaração é emitida através da Página do Participante no site do Enem, sendo necessário emitir o documento respectivo para cada dia de prova. No entanto, a declaração ainda não está disponível no portal do participante.

Quando for liberada pelo Inep, a declaração deve ser impressa e apresentada ao chefe de sala para ser assinada. Antes de entrar na sala, o candidato deve guardar o documento no envelope porta-objetos.

O edital do Enem ainda informa que a Declaração de Comparecimento e o Cartão de Confirmação da Inscrição não serão disponibilizadas após a aplicação de cada dia de prova.

Como emitir a Declaração de Comparecimento