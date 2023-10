Como saber o local de prova do Enem 2023? Veja onde consultar

Com as datas de realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproximando, é importante que os inscritos comecem a se preparar para os dias decisivos, pensando no que vão levar e conferindo onde realizarão as provas. O planejamento evita atrasos e garante, ao estudante, mais confiança.

Para consultar o local de prova, os participantes devem checar o Cartão de Confirmação, documento que, além de confirmar a inscrição do candidato, apresenta diversas informações sobre o exame.

Emitido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o registro pode ser acessado digitalmente através do aplicativo oficial do Enem, ou na Página do Participante, em data a ser definida.

No cartão, o estudante encontrará o endereço da unidade e a sala em que realizará a prova.

PASSO A PASSO PARA CHECAR O LOCAL DE PROVA

Entre na Página do Participante; Aperte o botão “Entrar com gov.br” para fazer login; Informe o CPF do estudante e clique em “Entrar”; Encontre, no menu, o botão “Local de Prova” e clique nele; Clique, então, no botão “Local de Prova”, apresentado pelo assistente virtual;

O QUE LEVAR PARA O ENEM?

Para realizar os exames da edição deste ano, marcada para os dias 5 e 12 de novembro, os candidatos devem ficar atentos a alguns itens obrigatórios, como caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, e documento de identificação válido com foto (físico ou digital). Os registros aceitos são:

Cédulas de identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados (em consonância com a Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997);

Carteira de Registro Nacional Migratório, conforme a Lei n.º 13.445, de 24 de maio de 2017;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de acordo com o Decreto n.º 9.277, de 5 de fevereiro de 2018;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Ainda é recomendado que os candidatos compareçam ao exame com o Cartão de Confirmação em mãos, já que o documento apresenta número de inscrição, horários de abertura e fechamento dos portões e outras informações importantes.