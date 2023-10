Vestibular da Urca com 1.225 vagas encerra inscrições na próxima segunda-feira (16); veja detalhes

A Universidade Regional do Cariri (Urca) recebe até a próxima segunda-feira (16) inscrições para o vestibular 2024.1. O processo seletivo conta com 1.225 vagas para cursos de graduação, com 50% destas destinadas a cotas raciais e étnico-raciais,

As inscrições são feitas no site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da instituição. Os cursos são localizados nos campi da Urca dos municípios de Campos Sales, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte e Missão Velha.

>>> Acesse o edital

>>> Confira o quadro de vagas

Veja também

O valor da taxa de inscrição é R$ 150, para candidatos que não obtiveram isenção. As provas ocorrem nos dias 9 e 10 de dezembro, das 13h às 17h, nos municípios de Barbalha, Campos Sales, Crato, Iguatu, Juazeiro do Norte, Mauriti e Missão Velha.