Concurso Cemaden divulga edital com salários a partir de R$ 5,9 mil

O Governo Federal publicou, no Diário Oficial da União desta segunda-feira (9), o edital de concurso público para o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) para o preenchimento de 17 vagas de tecnologistas e 7 para pesquisadores. As inscrições vão acontecer de 23 de outubro a 23 de novembro por meio do site da banca organizadora, o Instituto AOCP. O valor da inscrição é de R$ 160 para ambos os cargos.

O salário base é de R$ 5.913,57 + Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência Tecnologia (GDACT). Há ainda gratificação por titulação, além de auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

As vagas são distribuídas entre os municípios de São José dos Campos e Cachoeira Paulista, no Estado de São Paulo.

Conforme o edital, a data provável de aplicação das provas é dia 18 de fevereiro de 2024. O concurso tem o prazo de validade de 2 anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério do Cemaden. A carga horária semanal é 40 horas.

A seleção para os cargos será inteiramente realizada em São José dos Campos.

Provas

O certame compreenderá as seguintes fases e provas:

Prova Escrita Objetiva de Conhecimentos Específicos, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova Escrita Prática, de caráter classificatório, para todos os cargos;

Análise de Títulos e Currículo, de caráter classificatório, para todos os cargos.

As provas escrita objetiva de conhecimentos específicos e a escrita prática serão aplicadas para todos os cargos, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo.