Colégios da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar abrem mais de 1,4 mil vagas no Ceará

A seleção de novos alunos para os colégios militares da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi aberta oficialmente nesta segunda-feira (9). Com vagas para 2024, as inscrições serão realizadas até o dia 29 de outubro.

Ao todo, 1.346 vagas serão ofertadas nos quatro colégios da PMCE, em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Maracanaú e Sobral, com vagas em diferentes séries. As provas ocorrem no dia 26 de novembro e a previsão é de que o resultado seja publicado no dia 5 de janeiro de 2024.

Enquanto isso, são 90 vagas para o Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB), distribuídas entre o 1º e 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio. As provas serão realizadas no dia 10 de dezembro, com o resultado programado também para o dia 5 de janeiro de 2024.

Valores e categorias

Para realizar a inscrição, é necessário pagar a taxa de R$ 25, finalizando o processo exclusivamente por meio do site. Segundo a PMCE e o CBMCE, é importante seguir todas as orientações dispostas na página da empresa responsável pela seleção.

Outra indicação, conforme os órgãos, é que os candidatos permaneçam atentos às categorias de vagas, que incluem dependentes de servidores da segurança pública do Ceará, não-dependentes e pessoas com deficiências. Além disso, é fundamental obedecer ao prazo de pagamento da taxa e conferir a confirmação da inscrição.

