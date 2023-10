Prefeitura de Caucaia amplia número de vagas e anuncia maior concurso da história do município

O concurso público previsto para ser realizado no município de Caucaia ganhou atualização. Anunciado em maio deste ano, agora o certame ofertará 1903 vagas, com oportunidade para os três níveis de formação.

A informação foi anunciada pelo prefeito do município, Vitor Valim (PSB), durante live. "Estamos enviando para nossa Câmara Municipal a adequação do restante de vagas que faltavam no município para esse amplo concurso que vamos lançar", afirmou.

O edital, conforme a assessoria da Prefeitura, será lançado na segunda-feira (16). Trata-se do maior concurso da história de Caucaia. A principal área a ser beneficiada será a Educação. Serão 500 vagas para professores, outras 500 para agentes de suporte em educação e 100 merendeiros.

Na área da Saúde, são 65 vagas para médicos, 70 para enfermeiros e 100 para técnicos de enfermagem. Há ainda vagas para Guardas Municipais (50), motoristas (70) e auxiliar de serviços gerais (150).

Confira a lista completa de vagas

Agente Comunitário de Saúde - 50

Agente de Combate as Endemias - 10

Agente de Suporte em Educação - Auxiliar de Sala 200

Agente de Suporte em Educação - Cuidador 300

Agente de Suporte Gerencial - Agente Administrativo 100

Agente de Suporte Gerencial - Agente de Defesa Civil 4

Agente de Suporte Gerencial - Guarda-vidas 10

Agente de Suporte Gerencial - Motorista Categoria "B" 20

Agente de Suporte Gerencial - Motorista Categoria "D" 50

Analista de Licenciamento Ambiental - 2

Analista de Licenciamento Urbano - 2

Analista de Planejamento Urbano - 2

Analista de Resíduos Sólidos e Políticas Ambientais - 2

Analista de Sistema - 2

Arquiteto - 4

Assistente Social - 15

Auxiliar Operacional - Auxiliar de Serviços Gerais - 150

Auxiliar Operacional - Merendeiro - 100

Bibliotecário - 20

Cirurgião Dentista - 10

Enfermeiro - 70

Engenheiro Civil - 2

Engenheiro de Recursos Ambientais - 2

Engenheiro Eletricista - 1

Estatistico - 2

Farmacêutico - 5

Fisioterapeuta - 5

Guarda Municipal - 50

Médico Anestesiologista - 8

Médico Cirurgião Geral - 8

Médico Cirurgião Vascular - 2

Médico Clínico Geral - 10

Médico Ginecologista Obstetra - 10

Médico Intensivista - 4

Médico Neuropediatra - 5

Médico Pediatra - 10

Médico Traumatologista - 8

Nutricionista - 18

Pedagogo - 5

Professor de Educação Básica - Ciências - 10

Professor de Educação Básica - Pedagogo - 320

Professor de Educação Básica - Educação Física - 10

Professor de Educação Básica - Educação Infantil - 30

Professor de Educação Básica - Especial AEE - 5

Professor de Educação Básica - Geografia - 5

Professor de Educação Básica - História - 20

Professor de Educação Básica - Língua Portuguesa - 40

Professor de Educação Básica - Língua Inglesa - 20

Professor de Educação Básica - Matemática - 40

Psicólogo - 20

Psicopedagogo - 5

Técnico de Enfermagem - 100