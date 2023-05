Concurso da Prefeitura de Caucaia é anunciado com cerca de 1,8 mil vagas para múltiplas categorias

A Prefeitura de Caucaia anunciou nesta quarta-feira (31) concurso público com quase 1,8 mil vagas, sendo a maioria para o cargo de professor, com 500 oportunidades.

"Vamos nos direcionar às mais diversas categorias. Enfermeiros, técnicos em enfermagem, médicos, porteiro, merendeira, vigias, guardas-municipais, motoristas, e principalmente professores", informou o prefeito do município, Vitor Valim, em live na tarde desta quarta.

Veja as vagas

Professores - 500 vagas

Enfermeiro - 70 vagas

Cuidador - 200 vagas

Técnico de enfermagem - 100 vagas

Agente administrativo - 100 vagas

Auxiliar de sala - 150 vagas

Merendeira - 100 vagas

Auxiliar de serviços gerais - 150 vagas

Analista de licenciamento urbano - 2 vagas

Analista de licenciamento ambiental - 2 vagas

Analista de resíduos sólidos e ambientais - 2 vagas

Analista de planejamento urbano - 2 vagas

Arquiteto - 2 vagas

Assistente social - 15 vagas

Bibliotecário - 20 vagas

Dentista - 10 vagas

Engenheiro ambiental - 2 vagas

Farmacêutico - 5 vagas

Fisioterapia - 5 vagas

Guarda municipal - 50 vagas

Guarda-vidas - 10 vagas

Médicos - 50 vagas

Motorista categoria B - 20 vagas

Motorista categoria D - 50 vagas

Nutricionista - 8 vagas

Pedagogo - 5 vagas

Psicólogo - 10 vagas

*também haverá vagas para porteiro e vigia, mas o prefeito não discriminou o número.

Enfermagem

Durante a live, Vitor Valim informou que no momento há um impasse com as vagas da enfermagem por conta do pagamento do piso da enfermagem. O gestor informou que o município não possui recursos suficientes para pagar o piso aos profissionais. Ele citou que os repasses do governo federal são insuficientes.

O prefeito disse que vai dialogar com a categoria para conseguir incluir técnicos e enfermeiros com a condição de pagar somente o que o Município pode. Ele pontuou que o condicionamento é pautado em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que diz que o piso só será pago se houver recursos suficientes.

Banca e edital

O município ainda fará os procedimentos para escolher o instituto responsável pela organização do certame. Ainda não há data para o início das inscrições e nem para a data das provas.

Ainda de acordo com o prefeito, o edital deve ser publicado nos próximos meses. A partir de agora o município irá realizar os procedimentos necessários para escolha do instituto responsável pelo certame.

"Serão 500 vagas somente para professores, pois essa é uma das prioridades da nossa gestão. O investimento em educação fará com que todo o investimento que temos feito em atrair novas empresas, a termelétrica, o gasoduto, o hub de hidrogênio verde sediado aqui, em Caucaia, beneficie as próximas gerações de caucaienses", informou o gestor do Executivo caucaiense.

Último concurso

O último concurso público para vagas na Prefeitura de Caucaia foi feito em 2016. À época, foram preenchidas 401 vagas, e foi feita a formação de cadastro de reserva.