Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (13)

O Ceará está com diversas vagas de concursos e de seleções abertas nesta segunda-feira (13). As oportunidades são para candidatos com níveis médio, técnico e superior. Salários chegam a R$ 14,7 mil.

Prefeitura de Caucaia

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Caucaia seguem abertas até o dia 30 de novembro. Os interessados devem se inscrever no certame por meio do site da Fundação Cetrede, além de pagar a taxa de participação. O valor da inscrição é de R$ 140 para nível superior, R$ 100 para nível médio e R$ 80 para nível fundamental.

São oferecidas 1.920 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os salários variam até R$ 14,7 mil.

>>> Leia o edital

Prefeitura de Solonópole

A Prefeitura de Solonópole está com inscrições abertas, até 17 de novembro, para seleção com 47 vagas em diversos cargos, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para todos os níveis de escolaridade.

Com jornada de 40 horas semanais, os salários variam entre R$ 1.320 a R$ 6.354,70, mais gratificações.

> Confira edital

Prefeitura de Granja

A Prefeitura de Granja, município localizado a 320 km de Fortaleza, está com 414 vagas abertas, tendo salários que vão de R$ 1.320 a R$ 12 mil. As inscrições seguem até as 23h59 do dia 27 de dezembro.

Podem participar da seleção candidatos com níveis médio e superior. Há, ainda, 21 oportunidades para pessoas com deficiência. As vagas são para diversas áreas, desde enfermeiros e agente comunitário de saúde, a professores.

>> Veja edital completo

Consórcio de Saúde de Baturité

O Consórcio Público de Saúde do Maciço de Baturité (CPSMB) realiza processo seletivo para preenchimento de 146 vagas em cargos diversos, assim como para formação de cadastro de reserva. O valor da remuneração varia de R$ 1.320 a R$ 10.189,60, com carga horária de 20h a 40 horas semanais.

As inscrições vão até o dia 21 de novembro e devem ser realizadas pelo site do Instituto Consulpam. A taxa é R$ 60 para nível fundamental, R$ 90 para nível médio e técnico, e R$ 140 para nível superior.

>> Veja edital

Estágio no TRT-CE

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT-CE) está com processo seletivo aberto para o preenchimento de 24 vagas de estágio em 15 localidades no Ceará.

As oportunidades são para diversas áreas como Direito, Pedagogia, Mídias Digitais e História. O valor da bolsa-auxílio é R$ 863, com auxílio-transporte de R$ 79,20. Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de novembro no site da Universidade Patativa.

>>> Acesse o edital

Estágio no TCE

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará abriu processo seletivo para contratação de estagiários de nível superior, com 30 vagas em diversas áreas da graduação, além da formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para as áreas de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Informática, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, e Pedagogia. As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas até o dia 31 de dezembro, exclusivamente, pelo portal da Universidade Patativa do Assaré, na opção concursos em andamento.

>>> Veja edital completo

Professor na UFCA

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) está com inscrições abertas, até 30 de novembro, para concurso público que visa preencher cinco vagas do cargo de professor no campus de Juazeiro do Norte. As vagas têm jornada de 40 horas semanais e remunerações que variam entre R$ 7.970,77 e R$ 11.139,64.

As vagas são para as áreas: Contabilidade Gerencial (2 vagas); Ensino de Filosofia (1); Filosofia Antiga e Medieval (1); e Ensino de Libras e suas Literaturas (1).

Os interessados devem se candidatar pela internet, até o fim do prazo, na Plataforma FORMS/UFCA. Para participar é necessário desembolsar um valor referente à taxa de inscrição, que varia entre R$ 199 e R$ 278, dependendo da vaga escolhida.

> Confira edital

CRMV-CE

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará (CRMV-CE) está com edital de concurso público aberto para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio. As oportunidades são para agente fiscal e assistente administrativo.

Interessados devem se inscrever por meio do site do Instituto Quadrix até o dia 6 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 63. As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 14 de janeiro de 2024, em Fortaleza.

>> Leia o edital