TCE abre processo seletivo para estagiários de nível superior no Ceará

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará abriu processo seletivo para contratação de estagiários de nível superior, com 30 vagas em diversas áreas da graduação, além da formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para as áreas de Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Informática, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, e Pedagogia.

O processo será realizado em duas fases, que compreendem análise do histórico acadêmico, de caráter eliminatório, e prova de conhecimentos em Língua Portuguesa e específicos, de caráter eliminatório e classificatório, que será realizada em 28 de janeiro de 2024.

Veja edital completo

Inscrições

As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas até o dia 31 de dezembro, exclusivamente, pelo portal da Universidade Patativa do Assaré, na opção concursos em andamento.

Segundo o TCE/CE, pode participar a seleção estudante de graduação do ensino público e privado, que esteja regularmente matriculado e que tenha cursado, no mínimo, 30% e, no máximo, 80% dos créditos do respectivo curso.

Será ofertada bolsa de estágio no valor de R$ 949,73 e auxílio-transporte. A carga horária será de 20 horas semanais, distribuídas em jornadas de quatro horas diárias.