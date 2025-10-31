Diário do Nordeste
Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará durante sessão, com conselheiros e técnicos na mesa diretora, público sentado nas cadeiras do auditório e apresentação exibida em telão

PontoPoder

TCE investiga 19 ex-prefeitos cearenses por irregularidades na transição de governo; veja quem são

Apuração da Corte de Contas encontrou quase 100 falhas nas gestões que deixaram o cargo; investigações miram 136 agentes públicos

Igor Cavalcante 29 de Setembro de 2025
Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza durante sessão. Na mesa diretora, estão parlamentares sentados, com bandeiras do Brasil, do Ceará e de Fortaleza ao fundo, além de um crucifixo na parede. À direita, um vereador fala na tribuna, enquanto é transmitido em um telão com o brasão da Câmara. Há vereadores e assessores sentados nas cadeiras semicirculares, alguns utilizando celulares ou fazendo anotações.

PontoPoder

Ajuste fiscal da Prefeitura de Fortaleza prevê restrições caso despesas superem 95% das receitas

Até o terceiro bimestre de 2025, essa relação em Fortaleza estava em 94%; conheça as 10 medidas do projeto

Ingrid Campos 23 de Setembro de 2025
Esferas coloridas de loteria com números, dentro de um globo transparente de sorteio.

PontoPoder

'Bet municipal': ao menos 12 prefeituras do Ceará criam loterias próprias em meio à incerteza no STF

O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais

Ingrid Campos 08 de Setembro de 2025
Sessão no plenário do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com conselheiros na mesa diretora e público acompanhando nas cadeiras do auditório.

PontoPoder

Consórcios de saúde: novas fiscalizações e mudança na prestação de contas devem acontecer até 2026

Além do esforço do Tribunal de Contas do Ceará, o Ministério Público também quer reforçar fiscalização, mas, antes, deve pressionar por plano de ação dos órgãos de saúde e do governo

Luana Barros 21 de Agosto de 2025
Profissional de saúde caminha por corredor de hospital, vestindo roupa cirúrgica verde e touca azul

PontoPoder

TCE-CE aponta atraso, congelamento e falta de critérios nos repasses estaduais a Consórcios de Saúde

Falhas possuem impacto direto no atendimento feito à população nos equipamentos de saúde vinculados aos órgãos, como policlínicas e CEOs

Luana Barros 20 de Agosto de 2025
Foto mostra Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) durante a sessão que analisou a contas do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT)

PontoPoder

TCE-CE recomenda aprovação de contas do Governo Elmano de 2024, com 38 ressalvas

A decisão do órgão servirá para nortear os deputados estaduais, responsáveis por decidir se aprovam ou não as contas do Executivo

Bruno Leite e Marcos Moreira 19 de Agosto de 2025
Pessoas em sala de espera de policlínica

PontoPoder

TCE Ceará aponta 'excesso' de cargos temporários em Consórcios de Saúde no Ceará

Quatro órgãos de saúde receberam fiscalização presencial e, em todos os eles, foi detectado que a ocupação dos cargos é feita exclusivamente de forma temporária ou comissionada

Luana Barros 19 de Agosto de 2025
Junior Mano está de terno escuro e gravata vermelha com estampa geométrica e fala ao microfone durante uma audiência ou sessão formal na Câmara dos Deputados. Ele está sentado à mesa, com um copo de água à sua frente e uma televisão ao fundo exibindo parte de um ambiente institucional. A imagem tem aparência oficial, relacionada a um ambiente político.

PontoPoder

Caso Júnior Mano: investigação aponta deputado do CE como 'operador ativo da engrenagem criminosa'

Interlocutores autorizavam a destinação de emendas parlamentares, inclusive de terceiros, para prefeituras previamente cooptadas, mediante "pedágio" de 12% sobre o valor total

Ingrid Campos 08 de Julho de 2025
A imagem mostra Rholden Queiroz em discurso no Seminário dos Prefeitos 2025. Ele veste um terno escuro e uma gravata vermelha, além de camisa branca.

PontoPoder

TCE vai lançar painel sobre ações e orçamento para a primeira infância nas prefeituras

A declaração foi dada nesta terça-feira (17) ao PontoPoder durante o Seminário de Prefeitos 2025, que ocorre no Centro de Eventos do Ceará

Ingrid Campos e Bruno Leite 17 de Junho de 2025
Jéssica Welma, editora e colunista de Política, conduz painel no Seminário de Prefeitos

PontoPoder

XIII Seminário de Prefeitos 2025 debate os avanços da transparência no poder público

Pesquisa dos Tribunal de Contas mostra avanços nos indicadores e dados estatísticos

Redação 10 de Junho de 2025
