Apuração da Corte de Contas encontrou quase 100 falhas nas gestões que deixaram o cargo; investigações miram 136 agentes públicos
Até o terceiro bimestre de 2025, essa relação em Fortaleza estava em 94%; conheça as 10 medidas do projeto
O Supremo analisa mais uma ADPF que questiona a legalidade e constitucionalidade das loterias municipais
Além do esforço do Tribunal de Contas do Ceará, o Ministério Público também quer reforçar fiscalização, mas, antes, deve pressionar por plano de ação dos órgãos de saúde e do governo
Falhas possuem impacto direto no atendimento feito à população nos equipamentos de saúde vinculados aos órgãos, como policlínicas e CEOs
A decisão do órgão servirá para nortear os deputados estaduais, responsáveis por decidir se aprovam ou não as contas do Executivo
Quatro órgãos de saúde receberam fiscalização presencial e, em todos os eles, foi detectado que a ocupação dos cargos é feita exclusivamente de forma temporária ou comissionada
Interlocutores autorizavam a destinação de emendas parlamentares, inclusive de terceiros, para prefeituras previamente cooptadas, mediante "pedágio" de 12% sobre o valor total
A declaração foi dada nesta terça-feira (17) ao PontoPoder durante o Seminário de Prefeitos 2025, que ocorre no Centro de Eventos do Ceará
Pesquisa dos Tribunal de Contas mostra avanços nos indicadores e dados estatísticos