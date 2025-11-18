Rholden Queiroz é reeleito presidente do TCE para o biênio 2026-2027

O Tribunal de Contas do Ceará (TCE) elegeu, nesta terça-feira (18), a nova diretoria para o biênio 2026-2027. O colegiado reelegeu o conselheiro Rholden Queiroz como presidente, o conselheiro Valdomiro Távora como vice-presidente, o conselheiro Edilberto Pontes como corregedor e a conselheira Patrícia Saboya como ouvidora.

A ordem de votação seguiu o critério de antiguidade, encerrando com o voto do atual presidente da Casa. Foram às urnas, também, os conselheiros Soraia Victor, Ernesto Saboia e Onélia Leite. Único ausente da sessão, o conselheiro Valdomiro Távora deixou o voto em um envelope lacrado.

"Agradeço a confiança dos colegas que me reelegeram. Ninguém faz nada sozinho e eu conto com o apoio de todos os conselheiros e servidores. Nosso trabalho é coletivo. Assumo o compromisso de continuar o trabalho que estou realizando nesses dois anos, aperfeiçoando nossos serviços, para tornar o Tribunal cada vez mais atuante e presente na vida do cidadão", discursou Rholden Queiroz.

Quem é o presidente reeleito?

Rholden Queiroz é conselheiro do TCE desde 2012. Antes, ele foi auxiliar judiciário no Tribunal de Justiça do Estado, analista judiciário executante de mandados da Justiça Federal no Ceará, advogado da União junto à Procuradoria Regional da União em Recife e procurador da Fazenda Nacional junto à Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceará.

O atual conselheiro do Tribunal de Contas é graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e tem especialização em Direito Tributário pela Universidade de Fortaleza (Unifor). Em 2005, também obteve o título de mestre em Direito Constitucional e, em 2020, de doutor em Direito Constitucional, ambos pela UFC.

É, ainda, membro da Academia Cearense de Direito e autor de livros e artigos.