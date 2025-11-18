Diário do Nordeste
Oposição da Alece visita Hospital César Cals, conversa com a direção e cobra laudos para reabertura

Unidade foi desativada por tempo indeterminado após o incêndio na semana passada.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Foto mostra recepção do Hospital Geral Dr. César Cals durante visita de deputados estaduais da oposição à unidade.
Legenda: Parlamentares da oposição da Alece foram recebidos pela direção do Hospital Geral Dr. César Cals.
Foto: Kid Júnior/SVM.

Os deputados da oposição da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) visitaram o Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), na manhã desta terça-feira (18). O objetivo foi conversar com a direção e fiscalizar a unidade da rede estadual, que foi desativada por tempo indeterminado após o incêndio da semana passada. 

Os opositores ao Governo Elmano de Freitas (PT) foram recebidos na entrada do hospital pelo diretor-geral do HGCC, Antônio de Pádua Almeida, e pelo superintendente da Região de Saúde de Fortaleza da Secretaria de Saúde (Sesa), Lino Alexandre. 

Logo na recepção, os gestores responderam questionamentos do grupo e de líderes sindicais, como do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde/CE). A conversa envolveu, principalmente, perguntas acerca do processo de reabertura do HGCC e o panorama de transferências de serviços e profissionais para outras unidades do Estado, como o Hospital Universitário do Ceará (HUC).

A gestão do Hospital Geral Dr. César Cals explicou que ainda aguarda o laudo pericial da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para confirmar a causa do incêndio. Além disso, a unidade ainda enfrenta “deficiência de energia”, segundo Lino Alexandre. Esses aspectos teriam motivado a realocação do atendimento de saúde para outras unidades, mesmo que o incidente não tenha atingido a área interna do HGCC.  

“Só tem 70% de energia funcionando. Então, assim, por medida de segurança da Secretaria da Saúde e do governador, ver, analisar o que houve para que nenhum dano venha a ocasionar e ser uma culpabilização de: ‘houve incêndio, botou para funcionar’, tá? Então nós estamos fazendo tudo isso com precaução, em parceria com a direção e discutindo ponto a ponto”
Lino Alexandre
Superintendente da Região de Saúde de Fortaleza da Sesa

Durante o diálogo, houve um impasse sobre a entrada dos políticos na unidade, com membros da oposição ameaçando divulgar que teriam sido barrados. Em seguida, a direção e os parlamentares chegaram a um acordo e seguiram para uma conversa reservada na parte interna. 

Inicialmente, o grupo chegou a divulgar uma visita técnica ao HGCC, mas não conseguiu ir até a subestação de energia do hospital, área atingida pelo incêndio na última quinta-feira (13). O local tinha passado por reforma um dia antes do episódio e é alvo de perícia. 

OPOSIÇÃO COBRA LAUDOS

Deputados da oposição da Alece na parte interna do Hospital Geral Dr. César Cals.
Legenda: Oposição conseguiu entrar no Hospital Geral Dr. César Cals após acordo com a direção.
Foto: Kid Júnior/SVM.

Logo após a conversa com a direção, a oposição afirmou que o trabalho se concentrará na cobrança pela conclusão do laudo e, a partir daí, na fiscalização das condições para reabertura da unidade. 

“É cobrar que esse laudo da Pefoce saia o mais rápido possível, informando o que houve e se tem condições de voltar. Um estudo técnico, é isso que a gente quer cobrar para a gente poder (retornar) os serviços que ainda restaram aqui”, ressaltou o deputado estadual Queiroz Filho (PDT).

Além de Queiroz, participaram da visita os deputados estaduais Dra. Silvana (PL), Heitor Férrer (União), Felipe Mota (União), Lucinildo Frota (PDT), Cláudio Pinho (PDT) e Antônio Henrique (PDT). 

O PontoPoder acionou a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e a Enel Ceará para saber mais detalhes sobre o atual panorama da apuração do incêndio. A matéria será atualizada em caso de retorno. 

REDISTRIBUIÇÃO DE LEITOS

Corredor do Hospital Geral Dr. César Cals na manhã desta terça-feira (18).
Legenda: Atendimento no Hospital Geral Dr. César Cals foi interrompido após incêndio na semana passada.
Foto: Kid Júnior/SVM.

Outro ponto debatido pelos deputados da oposição foi a realocação dos serviços do Hospital César Cals. Os parlamentares criticaram a recente atualização que, antes do incêndio, motivou a migração dos serviços de Clínica Médica e Clínica Cirúrgica para o Hospital Universitário do Ceará (HUC). A Sesa justifica que a mudança foi uma adequação do perfil assistencial da unidade, reforçando o atendimento materno-infantil à população.

"Você tirar as cirurgias daqui e transferir para Uece (HUC), você não criou leito novo. A fila da cirurgia vai continuar da mesma forma porque aqui não vai operar, vai operar só lá na Uece. Portanto, quem está na fila continuará na fila. A nossa briga é por leitos novos”, criticou Cláudio Pinho. 

Por outro lado, o Governo do Ceará comunicou a abertura de 285 novos leitos obstétricos/neonatais, como uma das medidas após o incêndio, em parceria com a Prefeitura de Fortaleza e o Governo Federal. A distribuição será da seguinte forma:

  • 185 leitos no Hospital Universitário do Ceará (HUC) - da rede estadual;
  • 60 leitos no Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher) - da rede municipal;
  • 40 leitos no Hospital Distrital Gonzaga Mota (Gonzaguinha da Messejana) - da rede municipal.

Segundo a gestão estadual, o número supera o total de leitos do tipo antes disponíveis no César Cals, que eram 203 (em nota ao Diário do Nordeste, a pasta informou que ativos e ocupados eram 195). Assim, de forma direta, Fortaleza ganha 82 novos leitos obstétricos e neonatais.

Este conteúdo é útil para você?
