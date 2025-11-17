Com dúvidas, pacientes vão a César Cals em busca de informações sobre exames, consultas e remédios

A rotina de pacientes que tinham vínculo de consultas, exames e retirada de medicações no Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), em Fortaleza, foi quebrada após o incêndio que atingiu uma subestação do local, na última quinta-feira (13). Até a manhã de hoje (17), vários deles ainda buscavam a unidade no Centro em busca de orientações.

Uma delas era Liana, prima de um paciente renal de 42 anos, morador de Itapajé, município a 125 km de Fortaleza. Operado no HGCC, ele tinha uma consulta de retorno marcada para a próxima segunda-feira (23), mas ainda não sabe se e quando será realizada.

“A recepcionista disse que estão entrando em contato pra informar qual vai ser o procedimento. Mas a priori ela disse que estão transferindo lá pro Hospital Universitário (HUC), no Itaperi”, declarou. Diante da demanda, contudo, o contato “pode ocorrer ou não”.

“Disseram que como são muitos retornos, pode ocorrer a ligação ou não. Com ou sem isso, informaram que o paciente tem que ir pro Hospital Universitário informando que é acompanhado por aqui. Mas hoje mesmo ele (primo) tinha exame pra receber”, acrescenta Liana.

Quem também aguarda por orientações é uma paciente que tinha agendado um exame de colonoscopia para 14 de novembro no HGCC, dia seguinte ao incêndio. Devido ao ocorrido, ela nem chegou a comparecer. À reportagem, ela relatou ter sido informada de que “o exame vai ser realizado no HUC”, mas que precisaria ir até lá “para saber o que fazer”.

Uma técnica de enfermagem que preferiu não ser identificada também compareceu ao HGCC, na manhã de hoje, em busca das medicações que a mãe de 80 anos recebe para tratar o Alzheimer. Não conseguiu.

“Ela é acompanhada aqui no ambulatório, e vim me informar. Tenho que ir receber (a medicação) no Hospital Universitário. É muito difícil, porque é distante. E ela tem consulta a cada 6 meses com a geriatra. Agora vamos nos organizar”, pontua.

Outra usuária do Hospital César Cals também procurou a unidade para repor medicamentos de uso contínuo para o Alzheimer da mãe, e foi orientada a se encaminhar ao Hospital Universitário do Ceará. Segundo ela, antes mesmo do incêndio, a consulta da idosa de janeiro de 2026 já estava agendada para o HUC.

A distância do HUC, localizado no complexo da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no bairro Itaperi, e a “dificuldade” de realizar o percurso por transporte público coletivo é uma reclamação frequente entre os pacientes.

11 km em média separam os dois hospitais. De carro, o percurso leva cerca de 25 minutos. Ce ônibus, 40 minutos, com passagem por um terminal de integração, conforme simulação feita pelo Diário do Nordeste.

Pacientes encaminhados

De acordo com Lino Alexandre, superintendente da Região de Saúde de Fortaleza, mais de 350 ligações já foram feitas para contatar e informar pacientes do HGCC sobre os próximos passos em relação a procedimentos marcados.

Só para exames de imagem (como ultrassonografias e tomografias, raios-x e mamografias) e laboratoriais (hemogramas, urina e outros), são cerca de 255 pacientes remanejados a outras unidades de saúde. Segundo Lino, os encaminhamentos têm sido feitos da seguinte forma:

Ultrassom e tomografia de tórax: Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza;

Exames laboratoriais (hemograma, ureia, creatinina, sódio e potássio): Hemoce;

Raio-x: Hospital da Polícia Militar do Ceará;

Mamografias: Instituto de Prevenção do Câncer.

O superintendente garante ainda que “se o paciente tem o exame marcado para hoje e não atendeu a ligação, pode se dirigir ao HUC, porque há uma equipe recepcionando as pessoas pra dirigi-las, em van ou carro, aos locais de serviço onde estão sendo realizados os exames”.

É também no Hospital Universitário do Ceará, informa Lino, onde estão sendo efetivadas as consultas ambulatoriais, a exemplos de atendimentos em psicologia, pequena cirurgia, ginecologia e pediatria.