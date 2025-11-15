Após incêndio, Hospital César Cals fecha e consultas e exames de ambulatório serão remarcados

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou, na tarde deste sábado (15) que as consultas e exames realizados no ambulatório do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) serão remarcados. Segundo a Pasta, a mudança ocorre devido ao processo de readequação do funcionamento da unidade após um incêndio ter atingido a subestação de energia da unidade.

Esses atendimentos eram realizados em unidade anexa ao lado do hospital, no bairro Centro, em Fortaleza. Os outros serviços já haviam sido suspensos e remanejados para outras unidades. O fechamento, de acordo com a Sesa, é por tempo indeterminado, enquanto dure as obras de reforma da unidade.

Com essa nova orientação, quem tem procedimentos agendados será encaminhado para outras unidades da Rede Sesa. A Secretaria vai entrar em contato diretamente com os pacientes, por meio de telefones oficiais, a partir deste domingo (16).

Segundo a assessoria de imprensa da Sesa, haverá uma equipe de prontidão no anexo do César Cals para orientar a população que for à unidade em busca de atendimento.

"A Sesa reforça seu compromisso com a continuidade do atendimento, assegurando que os pacientes sejam atendidos com segurança e em conformidade com os protocolos hospitalares", afirmou a Pasta, em nota.

Na última sexta-feira (14), o diretor-geral do HGCC, Antônio de Pádua Almeida, afirmou que o setor de ambulatório do hospital estava funcionando normalmente, e que as consultas de pacientes já agendadas estavam mantidas. A informação foi concedida em entrevista ao Bom Dia Nordeste, da Verdinha FM, e noticiada pelo Diário do Nordeste.

Neste sábado (15), porém, houve uma nova reunião em que a remarcação das consultas foi determinada. Em seguida, a Sesa divulgou uma nota no site oficial da Pasta, informando a mudança.

Veja também Ceará 8h de aflição, tumulto e dedicação: como era o cenário dentro e fora do César Cals após o incêndio Ceará 'Minha filha também ficou numa incubadora daquela': mães relembram nascimento de bebês no César Cals

Incêndio no César Cals

Na manhã da última quinta-feira (13), um incêndio atingiu a subestação de energia do Hospital Geral Dr. César Cals, no bairro Centro, em Fortaleza. Imagens que circularam nas redes sociais mostram muita fumaça e pacientes sendo retirados do hospital, incluindo bebês sendo transportadas em incubadoras. A Sesa afirmou que nenhuma área assistencial foi atingida e não houve feridos.

Conforme o major Aloísio, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, não houve chamas, somente fumaça, e os danos se restringiram ao local e a área interna da unidade de saúde não foi afetada.

Além da fumaça, uma falta de energia que ocorreu no momento do incêndio fez os pacientes — entre eles gestantes — precisarem deixar o hospital. Uma equipe, inclusive, concluiu um parto usando luz do celular devido ao incidente.

Populares e trabalhadores do entorno auxiliaram no resgate. Inicialmente, os bebês levados com as mães ao Beco da Poeira, como é popularmente conhecido o Centro Municipal de Pequenos Negócios. Em uma operação que durou 8 horas, 153 mulheres e 117 bebês foram transferidos para várias unidades de saúde da Capital.

Após a ocorrência, a Enel Ceará instalou cinco geradores na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo) do Hospital César Cals. Outros dois equipamentos de grande porte serão ligados em outras alas da instituição.