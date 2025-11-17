Diário do Nordeste
Reforma do hospital César Cals só deve ocorrer após inspeção, diz gestor da Sesa

Serviços da unidade foram direcionados para outros hospitais.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Ceará
Pacientes sendo retirados do hospital César Cals após incêncio atingir as docas da unidade de saúde.
Legenda: Atividades no hospital César Cals foram encerradas temporariamente após incêndio no anexo da estrutura.
Foto: Fabiane de Paula.

Uma reforma no hospital César Cals, em Fortaleza, após incêndio que atingiu as docas da unidade de saúde, só deve ser iniciada mediante aprovação de inspeção completa nas dependências do local. O superintendente da Região de Saúde de Fortaleza da Secretaria de Saúde do Ceará, Lino Alexandre, confirmou a informação em entrevista à Verdinha FM nesta segunda-feira (17).

Questionado sobre prazos, ele revelou que ainda não há previsão de início. "Para falar de certeza, devemos esperar a inspeção que será feita como um todo no prédio. Tem que ser realizado um estudo detalhado para até dar uma data com garantia", apontou. 

O incêndio, registrado na última semana, ocasionou a retirada de todos os pacientes em atendimento no espaço, além do encerramento temporário das atividades. Por conta disso, especulações sobre um possível fechamento definitivo do César Cals também se iniciaram. 

Segundo Lino Alexandre, por se tratar de um "prédio centenário", as análises demandam atenção maior, algo que está sendo feito com a inspeção completa, conduzida de forma "calma e bem tranquila" em conjunto entre a própria secretaria e pelo Governo do Estado. 

"Embora recentemente o prédio tenha passado por uma inspeção, já que no dia anterior tinha sido feita uma avaliação da estrutura, aconteceu esse acidente. Então, dessa forma, estamos esperando de uma forma bem calma, bem tranquila, avaliar toda a estrutura, vendo todas as necessidades para que com garantia ele possa voltar a funcionar", completou.

Serviços no Hospital Universitário do Ceará

Com o encerramento das atividades, exames e outros procedimentos normalmente realizados no César Cals foram direcionados para outras unidades da rede da Sesa. Lino Alexandre explicou que equipes foram designadas para concluir as remarcações e informar, além de direcionar, pacientes para os novos locais. 

Até o domingo, ao menos 350 ligações já haviam sido realizadas com esse objetivo. Entre exames laboratoriais, por exemplo, cerca de 165 já foram remarcados. 

"Nós temos tomografia e tomografia de tórax sendo realizados na Santa Casa de Misericórdia. Os exames laboratoriais, tipo hemograma, urina, creatina, sódio, potássio, sendo realizados no Hemoce. E temos também raios-x sendo realizados no Hospital da Polícia Militar", listou, reforçando que as mamografias serão feitas no Instituto de Prevenção do Câncer. 

Enquanto isso, equipamentos do César Cals já estão sendo encaminhados para o Hospital Universitário do Ceará, onde estão sendo realizados pequenas cirurgias, procedimentos ginecológicos, além de serviços de neonatologia e pediatria.

"Todo nosso serviço está sendo priorizado na abertura do Hospital Universitário do Ceará. Na próxima semana, ele já estará com todas essas demandas, então, os equipamentos médico-hospitalares estão sendo direcionados para lá", complementou o superintendente. 

O médico ainda pontuou a importância de que a população atenda as ligações da Sesa para remarcações, assim como informou que possíveis dúvidas podem ser retiradas presencialmente no próprio César Cals. 

Mylena Gadelha
Há 1 hora
