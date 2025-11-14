Subestação do hospital César Cals passou por manutenção um dia antes de incêndio

A subestação de energia elétrica do Hospital Geral Dr. César Cals havia passado por manutenção um dia antes do incêndio registrado no fim da manhã de quinta-feira (13), segundo o diretor-geral da unidade de saúde, Antônio de Paulo Almeida Carneiro. A informação foi confirmada em entrevista ao Bom Dia Nordeste, da Verdinha FM.

"Nosso gerador, a nossa subestação, eles têm contrato de manutenção. Inclusive, foi feita uma manutenção da subestação elétrica no dia anterior ao incêndio com a presença da firma que a realiza e da Enel também", confirmou o diretor.

Um grande estrondo e muita fumaça foram alguns dos primeiros sinais do incêndio que atingiu as docas do hospital, desencadeando um mutirão de funcionários e transeuntes para auxiliar no combate às chamas e na retirada dos pacientes. As crianças que estavam internadas na unidade foram transportadas em incubadoras para fora do hospital.

O incêndio, apontou o diretor do hospital César Cals, teria sido controlado antes mesmo da chegada de equipes do Corpo de Bombeiros.

Veja também Ceará Hospital César Cals tem quase 100 anos e fazia mais de 300 partos por mês Ceará 8h de aflição, tumulto e dedicação: como era o cenário dentro e fora do César Cals após o incêndio

"Com a ajuda da brigada de combate de incêndios do próprio hospital, dos diretores, servidores e da sociedade civil, que também estava passando aqui próximo e ajudou, nós colocamos em ação todo o dispositivo contra incêndios e conseguimos conter o fogo", apontou o diretor, ressaltando que a área assistencial do local "não foi afetada".

Apesar do ocorrido, Antônio de Paulo Almeida Carneiro confirmou que todas as manutenções do hospital estavam em dia, o que não indicava, em nenhum cenário, a possibilidade de ocorrências como a que foi registrada.

"Todos os equipamentos do hospital têm contrato de manutenção. Nós temos alvará de funcionamento, concedido após inspeção este ano no hospital. Então, ele tem a integridade mantida em todos os setores e tem condições amplas de funcionamento", reforçou.

Legenda: Mobilização para transferência de pacientes começou após finalização da ocorrência de incêndio. Foto: Kid Júnior.

O diretor destacou ainda que os extintores do hospital estavam "dentro do prazo de validade" e haviam sido inspecionados. Todos se tornaram essenciais na ação da brigada de incêndio para conter o fogo.

Além disso, ele apontou, a rapidez foi outro fator responsável pelo sucesso da operação. "Eu queria deixar aqui bem claro que quem controlou o incêndio antes da chegada do Corpo de Bombeiros foram os brigadistas do hospital. Inclusive, eu participei com outros funcionários do ato de contenção", citou.

Incêndio e mobilização para retirada de crianças

O incêndio atingiu as docas do hospital, na manhã de quinta-feira (13). O primeiro acionamento do Corpo de Bombeiros, via Ciops, ocorreu às 10h50. A guarnição chegou ao local por volta de 11h15, mas ações de funcionários e da população haviam auxiliado no combate às chamas. Ninguém ficou ferido.

Após 8 horas, a operação de transferência dos pacientes foi encerrada. Ao todo, 153 mulheres e 117 bebês foram transferidos para várias unidades de saúde da Capital.

Legenda: Após o ocorrido, crianças e mulheres internadas no hospital foram transferidos para outras unidades da rede de saúde. Foto: Fabiane de Paula.

O ocorrido levou a Enel Ceará a instalar cinco geradores na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo) no César Cals.

Os pacientes até então internados no hospital foram divididos conforme a gravidade de cada caso.