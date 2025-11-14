Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Subestação do hospital César Cals passou por manutenção um dia antes de incêndio

Segundo diretor-geral da unidade de saúde, alvará de funcionamento estava atualizado.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 09:46)
Ceará
Incêndio no hospital César Cals, em Fortaleza, atingiu docas da unidade de saúde.
Legenda: O incêndio no hospital César Cals, em Fortaleza, começou na área da subestação de energia elétrica da unidade.
Foto: Thatiany Nascimento.

A subestação de energia elétrica do Hospital Geral Dr. César Cals havia passado por manutenção um dia antes do incêndio registrado no fim da manhã de quinta-feira (13), segundo o diretor-geral da unidade de saúde, Antônio de Paulo Almeida Carneiro. A informação foi confirmada em entrevista ao Bom Dia Nordeste, da Verdinha FM.

"Nosso gerador, a nossa subestação, eles têm contrato de manutenção. Inclusive, foi feita uma manutenção da subestação elétrica no dia anterior ao incêndio com a presença da firma que a realiza e da Enel também", confirmou o diretor. 

Um grande estrondo e muita fumaça foram alguns dos primeiros sinais do incêndio que atingiu as docas do hospital, desencadeando um mutirão de funcionários e transeuntes para auxiliar no combate às chamas e na retirada dos pacientes. As crianças que estavam internadas na unidade foram transportadas em incubadoras para fora do hospital.

O incêndio, apontou o diretor do hospital César Cals, teria sido controlado antes mesmo da chegada de equipes do Corpo de Bombeiros. 

Veja também

teaser image
Ceará

Hospital César Cals tem quase 100 anos e fazia mais de 300 partos por mês

teaser image
Ceará

8h de aflição, tumulto e dedicação: como era o cenário dentro e fora do César Cals após o incêndio

"Com a ajuda da brigada de combate de incêndios do próprio hospital, dos diretores, servidores e da sociedade civil, que também estava passando aqui próximo e ajudou, nós colocamos em ação todo o dispositivo contra incêndios e conseguimos conter o fogo", apontou o diretor, ressaltando que a área assistencial do local "não foi afetada".

Apesar do ocorrido, Antônio de Paulo Almeida Carneiro confirmou que todas as manutenções do hospital estavam em dia, o que não indicava, em nenhum cenário, a possibilidade de ocorrências como a que foi registrada.

"Todos os equipamentos do hospital têm contrato de manutenção. Nós temos alvará de funcionamento, concedido após inspeção este ano no hospital. Então, ele tem a integridade mantida em todos os setores e tem condições amplas de funcionamento", reforçou. 

Mobilização de equipes do Corpo de Bombeiros para transferência de crianças do César Cals.
Legenda: Mobilização para transferência de pacientes começou após finalização da ocorrência de incêndio.
Foto: Kid Júnior.

O diretor destacou ainda que os extintores do hospital estavam "dentro do prazo de validade" e haviam sido inspecionados. Todos se tornaram essenciais na ação da brigada de incêndio para conter o fogo.

Além disso, ele apontou, a rapidez foi outro fator responsável pelo sucesso da operação. "Eu queria deixar aqui bem claro que quem controlou o incêndio antes da chegada do Corpo de Bombeiros foram os brigadistas do hospital. Inclusive, eu participei com outros funcionários do ato de contenção", citou.

Incêndio e mobilização para retirada de crianças

O incêndio atingiu as docas do hospital, na manhã de quinta-feira (13). O primeiro acionamento do Corpo de Bombeiros, via Ciops, ocorreu às 10h50. A guarnição chegou ao local por volta de 11h15, mas ações de funcionários e da população haviam auxiliado no combate às chamas. Ninguém ficou ferido.

Após 8 horas, a operação de transferência dos pacientes foi encerrada. Ao todo, 153 mulheres e 117 bebês foram transferidos para várias unidades de saúde da Capital.

Crianças sendo transferidas por ambulâncias após incêndio no hospital César Cals, em Fortaleza.
Legenda: Após o ocorrido, crianças e mulheres internadas no hospital foram transferidos para outras unidades da rede de saúde.
Foto: Fabiane de Paula.

O ocorrido levou a Enel Ceará a instalar cinco geradores na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo) no César Cals.  

Os pacientes até então internados no hospital foram divididos conforme a gravidade de cada caso. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
foto da fachada do anexo do hospital César Cals.
Ceará

Anexo do César Cals funciona normalmente e consultas estão mantidas, diz diretor

Unidade anexa fica localizada ao lado do hospital, no Centro.

Raísa Azevedo e Nicolas Paulino
Há 48 minutos
Ex-prefeito de Tamboril morre em colisão com caminhão em Crateús
Ceará

Ex-prefeito de Tamboril morre em colisão com caminhão em Crateús

Bombeiros usou equipamentos hidráulicos para resgatar outras vítimas.

Redação
Há 1 hora
Incêndio no hospital César Cals, em Fortaleza, atingiu docas da unidade de saúde.
Ceará

Subestação do hospital César Cals passou por manutenção um dia antes de incêndio

Segundo diretor-geral da unidade de saúde, alvará de funcionamento estava atualizado.

Mylena Gadelha
Há 1 hora
pessoas em sala de aula olhando para prova de redação. uma delas aponta para trecho do papel.
Ceará

Espelho da redação do Enem 2025: saiba quando estará disponível

Documento deve ser divulgado após a liberação das notas oficiais e serve apenas para fins pedagógicos.

Redação
Há 1 hora
Profissionais de saúde trabalham juntos para transportar um recém-nascido envolto em mantas, enquanto uma mulher em maca dentro da ambulância observa. A cena ocorre ao lado de um veículo de emergência, transmitindo urgência e cuidado.
Ceará

8h de aflição, tumulto e dedicação: como era o cenário dentro e fora do César Cals após o incêndio

Além da tensão, eram nítidos o esforço de funcionários para transferir paciente e a solidariedade de quem estava no entorno.

Thatiany Nascimento
14 de Novembro de 2025
Fachada do Hospital Dr. César Cals, pintada de verde e com logotipo do Governo do Ceará. Há um carro branco na frente. Um homem ajuda uma mulher de máscara a sentar em uma cadeira de rodas.
Ceará

Hospital César Cals tem quase 100 anos e fazia mais de 300 partos por mês

A unidade, que sofreu incêndio e desocupou todos os leitos, tem média de 1.420 atendimentos de emergência mensais.

Redação
14 de Novembro de 2025
Busto de Jucá na Praça da Lagoinha, no Centro de Fortaleza.
Ceará

Há 66 anos, incêndio atingiu o Hospital Dr. César Cals e jovem virou herói ao salvar pacientes

Nesta quinta-feira (13), pacientes precisaram ser transferidos da unidade de saúde após incêndio atingir a subestação de geração de energia do hospital.

Redação
13 de Novembro de 2025
Colagem mostrando meses relacionados a divulgação do gabarito oficial do Enem.
Ceará

Divulgação do gabarito do Enem 2025 rende memes nas redes

Estudantes reagiram com humor às respostas do 1º dia de prova, realizado no último domingo (9).

Lucas Monteiro
13 de Novembro de 2025
Chega ao fim transferência de 117 bebês e 153 mulheres do Hospital César Cals
Ceará

Chega ao fim transferência de 117 bebês e 153 mulheres do Hospital César Cals

A operação durou cerca de 8 horas.

Bergson Araujo Costa, Beatriz Rabelo e Matheus Facundo
13 de Novembro de 2025
Hospital César Cals terá transferência total de pacientes; veja como ficam os serviços
Ceará

Hospital César Cals terá transferência total de pacientes; veja como ficam os serviços

A medida foi adotada por precaução, buscando garantir a segurança dos pacientes.

Beatriz Rabelo
13 de Novembro de 2025
Geradores sendo instalados pela Enel no Enel Hospital César Cals.
Ceará

Enel instala geradores para transferência de mães e bebês do Hospital César Cals

Geradores devem garantir que todos os pacientes sejam transferidos sem complicações.

Bergson Araujo Costa
13 de Novembro de 2025
Por do sol na praia com banhista tomando banho de mar.
Ceará

Veja o que abre e fecha no feriado da Proclamação da República em Fortaleza

Há estabelecimentos que terão funcionamento normal no próximo sábado (15).

Redação
13 de Novembro de 2025
Imagem mostra incubadora de bebê sendo colocada por profissionais em ambulância do Samu para transferência após incêndio no Hospital César Cals em Fortaleza.
Ceará

‘Saímos correndo com os bebês’: mãe de prematuro narra início de incêndio no Hospital César Cals

Chamas atingiram gerador na parte externa da maternidade pública, nesta quinta (13).

Thatiany Nascimento e Theyse Viana
13 de Novembro de 2025
Lado Esquerdo: Uma maca com uma incubadora de transporte neonatal é retirada da parte traseira aberta de uma ambulância. Uma socorrista de uniforme escuro e colete refletivo (com o logo 192) está segurando a maca. Um homem de camiseta vermelha e jeans está ajudando no transporte. Lado Direito: Duas jovens mulheres, possivelmente mães ou acompanhantes, estão lado a lado, com expressões de preocupação ou angústia. A mulher da frente está vestindo uma camisola hospitalar azul com bolinhas brancas, e ambas têm máscaras cirúrgicas penduradas no queixo. Uma delas tem uma pulseira de identificação hospitalar no pulso. Uma mulher mais velha está parcialmente visível atrás delas, apoiando a mulher de camisola.
Ceará

Veja fotos de bebês e mães sendo resgatados de incêndio no Hospital César Cals

Bebês e mães foram ajudadas por populares a deixar unidade de saúde.

Redação
13 de Novembro de 2025
População reza e aplaude resgate após incêndio no Hospital César Cals
Ceará

População reza e aplaude resgate após incêndio no Hospital César Cals

Incêndio ocorreu na estação de energia, na área externa da unidade de saúde.

Redação
13 de Novembro de 2025
Imagem mostra bebê em incubadora sendo retirado de hospital césar cals, onde houve incêndio em Fortaleza.
Ceará

Sesa faz operação para transferir pacientes do César Cals após incêndio e diz que não há vítimas

Foi preciso organizar um comboio para liberar trânsito para ambulâncias.

Carol Melo, Matheus Facundo, Thatiany Nascimento, Luana Severo e Raísa Azevedo
13 de Novembro de 2025
Mobilização de populares para auxiliar na retirada de crianças do Hospital Geral Dr. César Cals.
Ceará

População entrou no hospital para auxiliar resgate: 'Arrebentamos portas para sair com crianças'

Proprietários de lojas ainda relataram "forte estrondo" e "fumaça escura" durante o ocorrido.

Mylena Gadelha e Thatiany Nascimento
13 de Novembro de 2025
Bebês resgatados de incêndio no Hospital César Cals foram levados para o Beco da Poeira
Ceará

Bebês resgatados de incêndio no Hospital César Cals foram levados para o Beco da Poeira

As crianças precisaram ficar longe da fumaça e com acesso a oxigênio.

Luana Severo, Raísa Azevedo, Thatiany Nascimento, Gabriel Bezerra e Mylena Gadelha
13 de Novembro de 2025
Bombeiros trabalhando após incêndio no hospital césar cals, em Fortaleza.
Ceará

Incêndio no hospital César Cals começou na casa de geração de energia, diz Corpo de Bombeiros

Não houve danos na estrutura de atendimento interno da unidade de saúde.

Matheus Facundo e Thatiany Nascimento
13 de Novembro de 2025
População e bombeiros combatem incêndio no hospital César Cals; veja vídeo
Ceará

População e bombeiros combatem incêndio no hospital César Cals; veja vídeo

Imagens mostram diversos homens usando extintores para controlar chamas.

Carol Melo
13 de Novembro de 2025