Chega ao fim transferência de 117 bebês e 153 mulheres do Hospital César Cals

Após 8 horas, teve fim às 18h54 desta quinta-feira (13), a operação de transferência dos pacientes do Hospital César Cals, em Fortaleza. 153 mulheres e 117 bebês foram transferidos para várias unidades de saúde da Capital. A mobilização foi motivada após incêndio em subestação do hospital.

Para os plantonistas que iriam trabalhar no Hospital César Cals, um ônibus fretado ficou responsável por levar profissionais da saúde ao Hospital Universitário do Ceará (HUC). O veículo também pode levar pacientes que precisam ser encaminhados à mesma unidade.

Veja também Ceará Veja fotos de bebês e mães sendo resgatados de incêndio no Hospital César Cals Ceará Enel instala geradores para transferência de mães e bebês do Hospital César Cals Ceará ‘Saímos correndo com os bebês’: mãe de prematuro narra início de incêndio no Hospital César Cals

Em entrevista ao Diário do Nordeste, uma das enfermeiras, que preferiu não se identificar, explicou que os funcionários estão sendo levados a outros hospitais.

"Uma parte da gente está indo pra lá (HUC). Foi porque era onde tinha vaga, e colocaram as pacientes, então estamos indo para lá", disse a fonte. Ela ainda detalhou que alguns colegas também vão trabalhar no Gonzaguinha da Messejana e no Hospital da Polícia Militar.

Após o incêndio, a Enel Ceará instalou no Hospital César Cals cinco geradores na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo). Além disso, mais dois geradores de grande porte serão ligados em outras alas da instituição.

Segundo o major Aloísio, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o incêndio iniciou na estação de geração de energia da instituição. Conforme o superior de Operações, não houve chamas, somente fumaça, e os danos se restringiram ao local, não afetando a área dentro da unidade de saúde.