Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Chega ao fim transferência de 117 bebês e 153 mulheres do Hospital César Cals

A operação durou cerca de 8 horas.

Escrito por
Bergson Araujo Costa, Beatriz Rabelo e Matheus Facundo producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:24)
Ceará

Após 8 horas, teve fim às 18h54 desta quinta-feira (13), a operação de transferência dos pacientes do Hospital César Cals, em Fortaleza. 153 mulheres e 117 bebês foram transferidos para várias unidades de saúde da Capital. A mobilização foi motivada após incêndio em subestação do hospital. 

Para os plantonistas que iriam trabalhar no Hospital César Cals, um ônibus fretado ficou responsável por levar profissionais da saúde ao Hospital Universitário do Ceará (HUC). O veículo também pode levar pacientes que precisam ser encaminhados à mesma unidade.

Veja também

teaser image
Ceará

Veja fotos de bebês e mães sendo resgatados de incêndio no Hospital César Cals

teaser image
Ceará

Enel instala geradores para transferência de mães e bebês do Hospital César Cals

teaser image
Ceará

‘Saímos correndo com os bebês’: mãe de prematuro narra início de incêndio no Hospital César Cals

Em entrevista ao Diário do Nordeste, uma das enfermeiras, que preferiu não se identificar, explicou que os funcionários estão sendo levados a outros hospitais.

"Uma parte da gente está indo pra lá (HUC). Foi porque era onde tinha vaga, e colocaram as pacientes, então estamos indo para lá", disse a fonte. Ela ainda detalhou que alguns colegas também vão trabalhar no Gonzaguinha da Messejana e no Hospital da Polícia Militar.

Após o incêndio, a Enel Ceará instalou no Hospital César Cals cinco geradores na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo). Além disso, mais dois geradores de grande porte serão ligados em outras alas da instituição.

Segundo o major Aloísio, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o incêndio iniciou na estação de geração de energia da instituição. Conforme o superior de Operações, não houve chamas, somente fumaça, e os danos se restringiram ao local, não afetando a área dentro da unidade de saúde. 

 

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Colagem mostrando meses relacionados a divulgação do gabarito oficial do Enem.
Ceará

Divulgação do gabarito do Enem 2025 rende memes nas redes

Estudantes reagiram com humor às respostas do 1º dia de prova, realizado no último domingo (9).

Lucas Monteiro
Há 19 minutos
Chega ao fim transferência de 117 bebês e 153 mulheres do Hospital César Cals
Ceará

Chega ao fim transferência de 117 bebês e 153 mulheres do Hospital César Cals

A operação durou cerca de 8 horas.

Bergson Araujo Costa, Beatriz Rabelo e Matheus Facundo
Há 32 minutos
Hospital César Cals terá transferência total de pacientes; veja como ficam os serviços
Ceará

Hospital César Cals terá transferência total de pacientes; veja como ficam os serviços

A medida foi adotada por precaução, buscando garantir a segurança dos pacientes.

Beatriz Rabelo
13 de Novembro de 2025
Geradores sendo instalados pela Enel no Enel Hospital César Cals.
Ceará

Enel instala geradores para transferência de mães e bebês do Hospital César Cals

Geradores devem garantir que todos os pacientes sejam transferidos sem complicações.

Bergson Araujo Costa
13 de Novembro de 2025
Por do sol na praia com banhista tomando banho de mar.
Ceará

Veja o que abre e fecha no feriado da Proclamação da República em Fortaleza

Há estabelecimentos que terão funcionamento normal no próximo sábado (15).

Redação
13 de Novembro de 2025
Imagem mostra incubadora de bebê sendo colocada por profissionais em ambulância do Samu para transferência após incêndio no Hospital César Cals em Fortaleza.
Ceará

‘Saímos correndo com os bebês’: mãe de prematuro narra início de incêndio no Hospital César Cals

Chamas atingiram gerador na parte externa da maternidade pública, nesta quinta (13).

Thatiany Nascimento e Theyse Viana
13 de Novembro de 2025
Lado Esquerdo: Uma maca com uma incubadora de transporte neonatal é retirada da parte traseira aberta de uma ambulância. Uma socorrista de uniforme escuro e colete refletivo (com o logo 192) está segurando a maca. Um homem de camiseta vermelha e jeans está ajudando no transporte. Lado Direito: Duas jovens mulheres, possivelmente mães ou acompanhantes, estão lado a lado, com expressões de preocupação ou angústia. A mulher da frente está vestindo uma camisola hospitalar azul com bolinhas brancas, e ambas têm máscaras cirúrgicas penduradas no queixo. Uma delas tem uma pulseira de identificação hospitalar no pulso. Uma mulher mais velha está parcialmente visível atrás delas, apoiando a mulher de camisola.
Ceará

Veja fotos de bebês e mães sendo resgatados de incêndio no Hospital César Cals

Bebês e mães foram ajudadas por populares a deixar unidade de saúde.

Redação
13 de Novembro de 2025
População reza e aplaude resgate após incêndio no Hospital César Cals
Ceará

População reza e aplaude resgate após incêndio no Hospital César Cals

Incêndio ocorreu na estação de energia, na área externa da unidade de saúde.

Redação
13 de Novembro de 2025
Imagem mostra bebê em incubadora sendo retirado de hospital césar cals, onde houve incêndio em Fortaleza.
Ceará

Sesa faz operação para transferir pacientes do César Cals após incêndio e diz que não há vítimas

Foi preciso organizar um comboio para liberar trânsito para ambulâncias.

Carol Melo, Matheus Facundo, Thatiany Nascimento, Luana Severo e Raísa Azevedo
13 de Novembro de 2025
Mobilização de populares para auxiliar na retirada de crianças do Hospital Geral Dr. César Cals.
Ceará

População entrou no hospital para auxiliar resgate: 'Arrebentamos portas para sair com crianças'

Proprietários de lojas ainda relataram "forte estrondo" e "fumaça escura" durante o ocorrido.

Mylena Gadelha e Thatiany Nascimento
13 de Novembro de 2025
Bebês resgatados de incêndio no Hospital César Cals foram levados para o Beco da Poeira
Ceará

Bebês resgatados de incêndio no Hospital César Cals foram levados para o Beco da Poeira

As crianças precisaram ficar longe da fumaça e com acesso a oxigênio.

Luana Severo, Raísa Azevedo, Thatiany Nascimento, Gabriel Bezerra e Mylena Gadelha
13 de Novembro de 2025
Bombeiros trabalhando após incêndio no hospital césar cals, em Fortaleza.
Ceará

Incêndio no hospital César Cals começou na casa de geração de energia, diz Corpo de Bombeiros

Não houve danos na estrutura de atendimento interno da unidade de saúde.

Matheus Facundo e Thatiany Nascimento
13 de Novembro de 2025
População e bombeiros combatem incêndio no hospital César Cals; veja vídeo
Ceará

População e bombeiros combatem incêndio no hospital César Cals; veja vídeo

Imagens mostram diversos homens usando extintores para controlar chamas.

Carol Melo
13 de Novembro de 2025
Incêndio atinge hospital César Cals, em Fortaleza
Ceará

Incêndio atinge hospital César Cals, em Fortaleza

Imagens que circulam nas redes sociais mostram pacientes sendo retirados do local.

Raísa Azevedo, Luana Severo, Gabriel Bezerra, Thatiany Nascimento
13 de Novembro de 2025
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de prova de múltipla escolha, com foco na ação do exame ou teste.
Ceará

Gabarito oficial do Enem é divulgado pelo Inep; veja como acessar

Saiba como conferir as respostas do primeiro domingo de provas.

Redação
13 de Novembro de 2025
Paciente de câncer ao lado da mãe, usando máscara, ao lado uma imagem de um teste de gravidez reagente positivo
Ceará

Cearense descobre gravidez 5 dias após morte do filho: 'Deus viu o quanto eu precisava desse amor'

"Entregar um filho a Deus é a missão mais dolorosa que fiz aqui na terra"

Geovana Almeida*
13 de Novembro de 2025
Participantes do Enem 2025 na frente do local de prova.
Ceará

Estratégias para o 2º dia do Enem 2025: como abordar Ciências da Natureza e Matemática

Especialistas dão dicas para práticas para auxiliar os participantes para as últimas provas do Exame.

Gabriela Custódio
13 de Novembro de 2025
Montagem mostra estátuas de Padre Cícero, Santa Edwiges e Nossa Senhora de Fátima.
Ceará

Ceará tem pelo menos oito ‘santos gigantes’ de até 54 metros de altura; conheça

Imagens religiosas movimentam fluxos de fiéis em peregrinações pelo Estado.

Theyse Viana
13 de Novembro de 2025
Ceará

Novo Honda WR-V 2026 chega à Honda Novaluz em Fortaleza

Evento aberto ao público nesta quinta (13) oferece test drives e condições exclusivas de compra

Agência de Conteúdo DN
13 de Novembro de 2025
Cadernos do Enem.
Ceará

Testlet: entenda metodologia inédita usada no Enem 2025

O recurso permite avaliar múltiplas competências de forma mais concisa.

Redação
12 de Novembro de 2025