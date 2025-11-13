Enel instala geradores para transferência de mães e bebês do Hospital César Cals

A Enel Ceará instalou no Hospital César Cals, após incêndio na manhã desta quinta-feira (13), cinco geradores na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo). Além disso, mais dois geradores de grande porte serão ligados em outras alas da instituição.

“A Enel Distribuição Ceará esclarece que houve um defeito interno na rede de energia local, que é de responsabilidade do Hospital César Cals”, informou ainda a Enel em nota ao Diário do Nordeste.

A ação da Enel deve proporcionar tempo suficiente para que todos os pacientes da unidade sejam transferidos para outros hospitais de Fortaleza.

Segundo a empresa, foi realizado, preventivamente, um desligamento emergencial na unidade hospitalar de forma a garantir os trabalhos das autoridades.

“A distribuidora informa ainda que instalou geradores para abastecer alas prioritárias do hospital e que manterá equipes no local para apoiar a ocorrência”, informou ainda a entidade.