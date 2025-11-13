Diário do Nordeste
'Saímos correndo com os bebês': mãe de prematuro narra início de incêndio no Hospital César Cals

Chamas atingiram gerador na parte externa da maternidade pública, nesta quinta (13).

Escrito por
e
(Atualizado às 15:13)
Ceará
Imagem mostra incubadora de bebê sendo colocada por profissionais em ambulância do Samu para transferência após incêndio no Hospital César Cals em Fortaleza.
Legenda: Bebês são transferidos para Hospital Universitário do Ceará (HUC), Albert Sabin (HIAS) e outras unidades.
Foto: Fabiane de Paula

O cenário caótico durante o incêndio no Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), em Fortaleza, nesta quinta-feira (13), atingiu dezenas de mães e bebês, inclusive prematuros, que estavam internados — alguns em incubadoras — na unidade e precisaram “sair correndo” do local.

A dona de casa Damara Feitosa, mãe de Henry, nascido de forma precoce no HGCC há menos de 1 mês, descreveu o tumulto que ocorreu quando as chamas se instalaram

“Mandaram a gente entrar e ficar nos quartos, mas com menos de 10 minutos começou a subir a ‘catinga’ de fumaça, porque tava perto de onde explodiu o gerador. E começaram a gritar que era pra evacuar o hospital”, descreve.

Saímos correndo com os bebês. Tinha bebê com sonda ainda, bebê de poucas semanas. As enfermeiras foram orientando pra gente ir devagarinho com eles no colo. Foram todas as mãezinhas com os bebês no colo pra praça.
Damara Feitosa
Mãe de bebê prematuro

Imagem mostra mãe de vestido com bebê de 1 mês no colo, após incêndio no Hospital Geral Doutor César Cals, em Fortaleza.
Legenda: Damara e Henry estão bem e aguardavam autorização para alta hospitalar, após o incêndio.
Foto: Thatiany Nascimento

Damara afirma que os funcionários do hospital tentavam organizar e acalmar as pacientes e acompanhantes, para evitar tumulto e garantir a integridade das crianças e das mães. “Tinha muita gente acumulando na roleta (catraca de acesso), e eles estavam tentando organizar pra não derrubar os nenéns”, descreve.

Várias mulheres puérperas – que deram à luz há menos de 45 dias – estavam na chamada Unidade Canguru, especializada no atendimento e no fortalecimento do vínculo de bebês prematuros com a família.

“Nessa hora da saída, tinha muita mãezinha com o bebê no colo. Aí foram abrindo passagem pras mãezinhas do Canguru. Só que a gente sentiu muito medo, porque tava tudo apagado, sem luz dos corredores”, lembra Damara.

A ‘catinga’ de fumaça já tava muito forte, já tava sufocando lá dentro. Os bebês saíram muito rápido, e estavam dando máscara só pras mães lá pra parte do médio risco e da UTI 2, que tava muita fumaça, que é a parte que fica mais próxima lá ao gerador.

Esta quinta-feira (13) seria marcada pela alta hospitalar de Damara e do filho, o pequeno Henry. No momento da entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, ela aguardava decisão médica sobre a saída da unidade.

Incêndio fora do hospital

O incêndio no Hospital Geral Dr. César Cals ocorreu na área externa da unidade, na área das docas, onde fica a estação de energia da instituição. A informação oficial da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) é de que não houve vítimas no incêndio. 

Mais de 50 pacientes do HGCC estão sendo transferidos para unidades de saúde da rede estadual e da municipal, ao longo do dia, como informou a titular da Sesa, Tânia Mara, em coletiva de imprensa.

Dez a 15 pacientes de baixo risco foram transferidos até meio-dia, e outros 40 da unidade de médio risco começaram a ser encaminhados por volta das 14h50, no que a titular da Secretaria da Saúde (Sesa) chamou de “operação de comboio”.

Equipes do Diário do Nordeste que acompanham a movimentação nos principais hospitais estaduais em Fortaleza confirmaram a chegada de bebês em incubadoras no Hospital Universitário do Ceará (HUC), no bairro Itaperi, e no Infantil Albert Sabin (HIAS), no Vila União.

