Bebês resgatados de incêndio no Hospital César Cals foram levados para o Beco da Poeira

As crianças precisaram ficar longe da fumaça e com acesso a oxigênio.

Luana Severo, Raísa Azevedo, Thatiany Nascimento, Gabriel Bezerra e Mylena Gadelha producaodiario@svm.com.br
Ceará

Bebês que foram resgatados às pressas do incêndio registrado no Hospital Geral Dr. César Cals na manhã desta quinta-feira (13) — alguns, inclusive, em incubadoras — foram acomodados em uma ala do Beco da Poeira, um centro comercial localizado em frente à unidade de saúde, no Centro da Capital.

Montagem de fotos mostra a população colaborando para acomodar bebês em incubadoras no Beco da Poeira. Imagem de dentro de uma loja de acessórios para celulares mostra profissionais de saúde e populares em aglomeração. Dá pra ver que os profissionais operam máquina de oxigênio.
Legenda: Os bebês foram levados para lojas do Beco da Poeira, onde conseguiram ficar isolados e com acesso a oxigênio.
Foto: Reprodução.

Conduzidos e protegidos por comerciantes, familiares e profissionais do hospital, os recém-nascidos foram deixados em uma área isolada, longe da fumaça e com acesso ao fornecimento de oxigênio. "Muitas crianças estão sendo transferidas para outros hospitais. Algumas voltaram para cá, porque o Corpo de Bombeiros veio, tranquilizou, conseguiu conter a situação. Porém, outras crianças ainda estão sendo transferidas", dimensionou a técnica de enfermagem Valdênia Gurgel, controlista da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.

"Quem ajudou mesmo foi o pessoal do Beco da Poeira. Eles entraram no hospital, mesmo pegando fogo, e resgataram todas as crianças", disse ao Diário do Nordeste uma fonte que trabalha no centro comercial.

Incêndio nas docas

Um incêndio atingiu a casa de geração de energia, na área externa do Hospital César Cals na manhã desta quinta-feira (13), no Centro, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e enviou equipes para o local, que controlaram as chamas por volta de 11h30.

Funcionários do hospital e socorristas transportam bebês em incubadoras para o Beco da Poeira.
Legenda: Os bebês foram transferidos em incubadoras para o centro comercial.
Foto: Ismael Soares.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma espessa fumaça preta e pacientes sendo retirados do hospital, incluindo crianças em incubadoras. Pessoas que estavam na região e trabalhadores ajudaram no resgate de bebês, que foram levados com as mães para o Beco da Poeira.

Uma mãe, inclusive, foi transferida para o local pouco após dar à luz.

Em comentário nas redes sociais do Diário do Nordeste, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, informou que o incêndio teria ocorrido em uma subestação de energia localizada na área externa da unidade. "Já está [tudo] controlado, sem vítimas", afirmou o representante do governo estadual.

