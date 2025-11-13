Bebês resgatados de incêndio no Hospital César Cals foram levados para o Beco da Poeira

Bebês que foram resgatados às pressas do incêndio registrado no Hospital Geral Dr. César Cals na manhã desta quinta-feira (13) — alguns, inclusive, em incubadoras — foram acomodados em uma ala do Beco da Poeira, um centro comercial localizado em frente à unidade de saúde, no Centro da Capital.

Legenda: Os bebês foram levados para lojas do Beco da Poeira, onde conseguiram ficar isolados e com acesso a oxigênio. Foto: Reprodução.

Conduzidos e protegidos por comerciantes, familiares e profissionais do hospital, os recém-nascidos foram deixados em uma área isolada, longe da fumaça e com acesso ao fornecimento de oxigênio. "Muitas crianças estão sendo transferidas para outros hospitais. Algumas voltaram para cá, porque o Corpo de Bombeiros veio, tranquilizou, conseguiu conter a situação. Porém, outras crianças ainda estão sendo transferidas", dimensionou a técnica de enfermagem Valdênia Gurgel, controlista da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal.

"Quem ajudou mesmo foi o pessoal do Beco da Poeira. Eles entraram no hospital, mesmo pegando fogo, e resgataram todas as crianças", disse ao Diário do Nordeste uma fonte que trabalha no centro comercial.

Veja também Ceará Incêndio no hospital César Cals começou na casa de geração de energia, diz Corpo de Bombeiros Ceará Sesa faz operação para transferir pacientes do César Cals após incêndio e diz que não há vítimas Ceará Incêndio atinge hospital César Cals, em Fortaleza Ceará População entrou no hospital para auxiliar resgate: "arrebentamos portas para sair com crianças'

Incêndio nas docas

Um incêndio atingiu a casa de geração de energia, na área externa do Hospital César Cals na manhã desta quinta-feira (13), no Centro, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e enviou equipes para o local, que controlaram as chamas por volta de 11h30.

Legenda: Os bebês foram transferidos em incubadoras para o centro comercial. Foto: Ismael Soares.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma espessa fumaça preta e pacientes sendo retirados do hospital, incluindo crianças em incubadoras. Pessoas que estavam na região e trabalhadores ajudaram no resgate de bebês, que foram levados com as mães para o Beco da Poeira.

Uma mãe, inclusive, foi transferida para o local pouco após dar à luz.

Em comentário nas redes sociais do Diário do Nordeste, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, informou que o incêndio teria ocorrido em uma subestação de energia localizada na área externa da unidade. "Já está [tudo] controlado, sem vítimas", afirmou o representante do governo estadual.