Veja fotos de bebês e mães sendo resgatados de incêndio no Hospital César Cals

Profissionais do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acompanhantes de pacientes e trabalhadores do Centro de Fortaleza fizeram uma grande corrente solidária para ajudar crianças e mães a deixarem a unidade de saúde que passou por incêndio, na manhã desta quinta-feira (13).

O Diário do Nordeste registrou momentos em que comerciantes emprestaram guarda-sóis aos profissionais de saúde para proteger bebês do sol que estavam em incubadoras, além da saída das mães em ambulâncias do Samu eo trabalho do Corpo de Bombeiros para debelar o fogo que atingiu a subestação de energia da unidade hospitalar.

Veja fotos:

Legenda: Homens do Corpo de Bombeiros fazendo rescaldo do incêndio que atingiu a subestação de energia. Foto: Kid Jr/SVM.

Legenda: Socorristas do SAMU transportando uma incubadora médica em uma maca de emergência. Foto: Fabiane de Paula/SVM.

Legenda: Populares ajudaram fazer retirada de bebês de hospital com ajuda de guarda-sol. Foto: Ismael Soares/SVM.

Legenda: Paciente sendo ajudada por trabalhadores do Hospital César Cals. Foto: Ismael Soares/SVM.

Legenda: Profissional de saúde carrega bebê nos braços em saída de hospital. Foto: Fabiane de Paula/SVM.

Legenda: Profissionais do Hospital César Cals fazendo o transporte de materiais hospitalares em veículo do Hospital da Messejana. Foto: Fabiane de Paula/SVM.

Sem registros de feridos, diz Sesa

Em comunicado divulgado na tarde desta quinta-feira (13), a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que o incêndio ocorreu na subestação de energia do hospital.

Conforme a pasta, nenhuma área assistencial foi atingida e não houve feridos. As equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária de energia atuaram de forma imediata, controlando as chamas e a fumaça prontamente.

"Por medida de precaução, os pacientes estão sendo retirados em segurança e transferidos para outras unidades das Redes estadual e municipal", informou a Sesa em nota.