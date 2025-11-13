Veja fotos de bebês e mães sendo resgatados de incêndio no Hospital César Cals
Bebês e mães foram ajudadas por populares a deixar unidade de saúde.
Profissionais do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acompanhantes de pacientes e trabalhadores do Centro de Fortaleza fizeram uma grande corrente solidária para ajudar crianças e mães a deixarem a unidade de saúde que passou por incêndio, na manhã desta quinta-feira (13).
O Diário do Nordeste registrou momentos em que comerciantes emprestaram guarda-sóis aos profissionais de saúde para proteger bebês do sol que estavam em incubadoras, além da saída das mães em ambulâncias do Samu eo trabalho do Corpo de Bombeiros para debelar o fogo que atingiu a subestação de energia da unidade hospitalar.
Veja fotos:
Sem registros de feridos, diz Sesa
Em comunicado divulgado na tarde desta quinta-feira (13), a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que o incêndio ocorreu na subestação de energia do hospital.
Conforme a pasta, nenhuma área assistencial foi atingida e não houve feridos. As equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária de energia atuaram de forma imediata, controlando as chamas e a fumaça prontamente.
"Por medida de precaução, os pacientes estão sendo retirados em segurança e transferidos para outras unidades das Redes estadual e municipal", informou a Sesa em nota.