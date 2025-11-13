Diário do Nordeste
Veja fotos de bebês e mães sendo resgatados de incêndio no Hospital César Cals

Bebês e mães foram ajudadas por populares a deixar unidade de saúde.

Ceará
Lado Esquerdo: Uma maca com uma incubadora de transporte neonatal é retirada da parte traseira aberta de uma ambulância. Uma socorrista de uniforme escuro e colete refletivo (com o logo 192) está segurando a maca. Um homem de camiseta vermelha e jeans está ajudando no transporte. Lado Direito: Duas jovens mulheres, possivelmente mães ou acompanhantes, estão lado a lado, com expressões de preocupação ou angústia. A mulher da frente está vestindo uma camisola hospitalar azul com bolinhas brancas, e ambas têm máscaras cirúrgicas penduradas no queixo. Uma delas tem uma pulseira de identificação hospitalar no pulso. Uma mulher mais velha está parcialmente visível atrás delas, apoiando a mulher de camisola.
Legenda: Bebês e mães foram ajudadas por populares a deixar o Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC).
Foto: Ismael Soares/SVM.

Profissionais do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acompanhantes de pacientes e trabalhadores do Centro de Fortaleza fizeram uma grande corrente solidária para ajudar crianças e mães a deixarem a unidade de saúde que passou por incêndio, na manhã desta quinta-feira (13). 

O Diário do Nordeste registrou momentos em que comerciantes emprestaram guarda-sóis aos profissionais de saúde para proteger bebês do sol que estavam em incubadoras, além da saída das mães em ambulâncias do Samu eo trabalho do Corpo de Bombeiros para debelar o fogo que atingiu a subestação de energia da unidade hospitalar. 

Veja fotos:

Homens do Corpo de Bombeiros fazendo rescaldo do incêndio que atingiu a subestação de energia.
Legenda: Homens do Corpo de Bombeiros fazendo rescaldo do incêndio que atingiu a subestação de energia.
Foto: Kid Jr/SVM.

A imagem mostra dois socorristas do SAMU transportando uma incubadora médica em uma maca de emergência.
Legenda: Socorristas do SAMU transportando uma incubadora médica em uma maca de emergência.
Foto: Fabiane de Paula/SVM.

Foto de uma multidão em uma rua sob sol forte, transportando uma maca improvisada com alguém deitado, que é protegido por um grande guarda-sol azul-claro. O grupo de apoio, incluindo pessoas de uniforme de saúde, acompanha a maca para cima de um edifício branco.
Legenda: Populares ajudaram fazer retirada de bebês de hospital com ajuda de guarda-sol.
Foto: Ismael Soares/SVM.

Quatro pessoas, possivelmente trabalhadores e familiares, ajudam uma mãe a andar na rua em frente ao Hospital César Cals. A mulher está vestindo um roupão hospitalar azul e uma touca descartável na cabeça. Ela é apoiada por um homem de camisa rosa e jeans, e duas mulheres, uma de calça magenta e outra de vestido preto. Ao fundo, à direita, há uma ambulância do SAMU 192 e a fachada de prédios.
Legenda: Paciente sendo ajudada por trabalhadores do Hospital César Cals.
Foto: Ismael Soares/SVM.

Uma profissional de saúde, vestindo uniforme cirúrgico verde, carrega um bebê ou criança pequena enrolado(a) em seus braços, enquanto caminha rapidamente. Ela está de perfil e de cabelo preso com um gorro azul. Ao seu lado, uma outra profissional de saúde, de uniforme branco e calças escuras, acompanha o passo. Ao fundo, há ambulâncias vermelhas e brancas do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com os números
Legenda: Profissional de saúde carrega bebê nos braços em saída de hospital.
Foto: Fabiane de Paula/SVM.

Uma equipe de profissionais, alguns vestindo roupas civis e outros uniformes de saúde (azul claro), está engajada no transporte de equipamentos médicos. Um homem de camisa vermelha está puxando um carrinho com rodízios contendo monitores e outros aparelhos médicos hospitalares. Ao seu lado, uma mulher de camisa listrada preta e branca e calça jeans está carregando itens ao lado de uma caminhonete prateada com o logo do
Legenda: Profissionais do Hospital César Cals fazendo o transporte de materiais hospitalares em veículo do Hospital da Messejana.
Foto: Fabiane de Paula/SVM.

Sem registros de feridos, diz Sesa  

Em comunicado divulgado na tarde desta quinta-feira (13), a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) informou que o incêndio ocorreu na subestação de energia do hospital.

teaser image
Ceará

Incêndio no hospital César Cals começou na casa de geração de energia, diz Corpo de Bombeiros

teaser image
Ceará

Sesa faz operação para transferir pacientes do César Cals após incêndio e diz que não há vítimas

Conforme a pasta, nenhuma área assistencial foi atingida e não houve feridos. As equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária de energia atuaram de forma imediata, controlando as chamas e a fumaça prontamente.

"Por medida de precaução, os pacientes estão sendo retirados em segurança e transferidos para outras unidades das Redes estadual e municipal", informou a Sesa em nota. 




