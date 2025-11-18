Alece suspende sessão por morte de ex-deputado estadual Augustinho Moreira

A sessão da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) desta terça-feira (18) foi levantada devido ao falecimento do ex-deputado estadual Augustinho Moreira (PV), aos 70 anos, no último sábado (15). Antes da suspensão dos trabalhos no Plenário 13 de Maio, os parlamentares prestaram um minuto de silêncio em homenagem ao político.

A solicitação foi do presidente da Casa, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB). "Sua trajetória na vida pública deixa um legado de serviço ao povo cearense. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que sentem sua partida", lamentou o parlamentar, por meio de nota nas redes sociais.

Augustinho Moreira faleceu na madrugada do sábado, em Fortaleza, vítima de complicações decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O Diário do Nordeste apurou que ele estava internado desde 10 de novembro em um hospital privado da Capital.

Antes da sessão ser suspensa, 37 matérias iniciaram a tramitação na Alece. Entre elas, há duas mensagens do Governo: uma pede a prorrogação excepcional de contratos de professores temporários da Universidade Regional do Cariri (URCA), enquanto a outra institui o Programa Liderança Engajamento e Voz Estudantil (LEVE). Ambas ainda dependem da validação das comissões técnicas e do plenário para serem aprovadas.

TRAJETÓRIA

Legenda: Augustinho Moreira foi deputado estadual e candidato a vereador em 2024 pelo Partido Verde. Foto: Divulgação.

Nascido no ano de 1955, Augustinho Moreira era advogado e iniciou a carreira política em 2000. Era membro de uma família de políticos, na qual o pai Agostinho Moreira foi vereador de Fortaleza e a irmã Leda Moreira foi deputada estadual.

Na despedida da Alece, em 2014, o então deputado informou que não buscou a recondução nas eleições daquele ano devido a reflexões sobre vida e saúde.

Com passagens também pela Câmara Municipal de Fortaleza, Augustinho ainda tentou retomar a carreira política, concorrendo ao cargo de vereador da Capital nos pleitos de 2020 e de 2024. No primeiro caso, não foi eleito. No segundo, ficou na suplência do PV.