Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Alece suspende sessão por morte de ex-deputado estadual Augustinho Moreira

O político foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no último sábado (15).

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Deputados Leonardo Pinheiro, De Assis Diniz e Messias Dias durante minuto de silêncio na Alece.
Legenda: Parlamentares prestaram minuto de silêncio pela morte do ex-deputado estadual Augustinho Moreira.
Foto: Pedro Albuquerque/Alece.

A sessão da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) desta terça-feira (18) foi levantada devido ao falecimento do ex-deputado estadual Augustinho Moreira (PV), aos 70 anos, no último sábado (15). Antes da suspensão dos trabalhos no Plenário 13 de Maio, os parlamentares prestaram um minuto de silêncio em homenagem ao político.

A solicitação foi do presidente da Casa, o deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB). "Sua trajetória na vida pública deixa um legado de serviço ao povo cearense. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que sentem sua partida", lamentou o parlamentar, por meio de nota nas redes sociais. 

Augustinho Moreira faleceu na madrugada do sábado, em Fortaleza, vítima de complicações decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O Diário do Nordeste apurou que ele estava internado desde 10 de novembro em um hospital privado da Capital.

Antes da sessão ser suspensa, 37 matérias iniciaram a tramitação na Alece. Entre elas, há duas mensagens do Governo: uma pede a prorrogação excepcional de contratos de professores temporários da Universidade Regional do Cariri (URCA), enquanto a outra institui o Programa Liderança Engajamento e Voz Estudantil (LEVE). Ambas ainda dependem da validação das comissões técnicas e do plenário para serem aprovadas.  

Veja também

teaser image
PontoPoder

Deputado Sargento Reginauro recebe alta após 11 dias internado por infecção

teaser image
PontoPoder

Após um ano engavetado, cassação dos deputados estaduais do PL Ceará volta à pauta do TSE

TRAJETÓRIA

Foto de Augustinho Moreira.
Legenda: Augustinho Moreira foi deputado estadual e candidato a vereador em 2024 pelo Partido Verde.
Foto: Divulgação.

Nascido no ano de 1955, Augustinho Moreira era advogado e iniciou a carreira política em 2000. Era membro de uma família de políticos, na qual o pai Agostinho Moreira foi vereador de Fortaleza e a irmã Leda Moreira foi deputada estadual.

Na despedida da Alece, em 2014, o então deputado informou que não buscou a recondução nas eleições daquele ano devido a reflexões sobre vida e saúde.

Com passagens também pela Câmara Municipal de Fortaleza, Augustinho ainda tentou retomar a carreira política, concorrendo ao cargo de vereador da Capital nos pleitos de 2020 e de 2024. No primeiro caso, não foi eleito. No segundo, ficou na suplência do PV.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Deputados Leonardo Pinheiro, De Assis Diniz e Messias Dias durante minuto de silêncio na Alece.
PontoPoder

Alece suspende sessão por morte de ex-deputado estadual Augustinho Moreira

O político foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no último sábado (15).

Marcos Moreira
Há 20 minutos
Imagem mostra presidente Lula com expressão pensativa, mão no queixo, durante um evento público.
PontoPoder

Lula sanciona lei que proíbe linguagem neutra em governos

Saiba o que muda e como medida afeta uso de "elu", "delu" e "todes".

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro, com foco no rosto de expressão séria, usando terno e gravata.
PontoPoder

STF publica acórdão de julgamento de recursos de Bolsonaro

Entenda quais são as próximas etapas do processo do ex-presidente.

Redação
18 de Novembro de 2025
Fotos mostram deputados estaduais Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Dra. Silvana e Marta Gonçalves durante discursos na tribuna da Alece.
PontoPoder

Após um ano engavetado, cassação dos deputados estaduais do PL Ceará volta à pauta do TSE

Parlamentares foram cassados no TRE sob acusação de fraude à cota de gênero, mas seguem nos mandatos até o fim do julgamento.

Marcos Moreira
18 de Novembro de 2025
Embargo a obra na praia de Jericoacoara
Inácio Aguiar

Nova polêmica: SPU embarga obra da prefeitura na praia de Jeri por falta de licença

A intervenção buscava conter o avanço do mar em frente a um hotel de luxo

Inácio Aguiar
18 de Novembro de 2025
Foto mostra fachada do Hospital Universitário do Ceará.
PontoPoder

Como a saúde se tornou o principal destino das emendas federais no Ceará

Média histórica mostra que parlamentares cearenses aportam R$ 9 em cada R$ 10 dos repasses para a área.

Igor Cavalcante, Marcos Moreira e Beatriz Matos
17 de Novembro de 2025
Imagem mostra Jair Bolsonaro com expressão séria, visto de perfil, com luzes vermelhas e azuis desfocadas ao fundo.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro reúne laudos para pedir pena em prisão domiciliar

Advogados devem solicitar que sentença seja cumprida em casa.

Redação
17 de Novembro de 2025
Sargento Reginauro durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputado Sargento Reginauro recebe alta após 11 dias internado por infecção

Ainda não há previsão do retorno do parlamentar à Assembleia Legislativa do Ceará.

Marcos Moreira
17 de Novembro de 2025
Imagem mostra Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, olhando para o lado. ele está cercado por outros homens.
PontoPoder

STF publica ata de julgamento que recusou recurso de Bolsonaro

Entenda quais são as próximas etapas do processo do ex-presidente.

Redação
17 de Novembro de 2025
Lula sorrindo ao lado da filha Lurian em um ambiente ao ar livre.
PontoPoder

Filha mais velha de Lula passa mal e é hospitalizada no RJ

Segundo fontes ligadas à família, ela sentiu um incômodo no peito no sábado (15).

Redação
17 de Novembro de 2025
Michele Queiroz, prefeita de Beberibe
PontoPoder

Michele Queiroz: da gestão ‘compartilhada’ à construção da identidade como prefeita de Beberibe

O PontoPoder conta a história de uma das prefeitas mais longevas do Ceará.

Luana Barros
17 de Novembro de 2025
A deputada federal Júlia Zanatta fala ao microfone em um ambiente legislativo. Ela veste um blazer azul-claro e usa uma coroa de flores na cabeça, gesticulando com as mãos enquanto se dirige ao plenário. Outras pessoas aparecem desfocadas ao fundo.
PontoPoder

Quem é Julia Zanatta, deputada que postou fotos com fuzis e foi criticada por Oruam

Deputada federal bolsonarista respondeu ao rapper.

Redação
16 de Novembro de 2025
Deputados federais no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília.
PontoPoder

Qual o cenário das articulações para o envio das emendas da bancada do Ceará para 2026

Distribuição das emendas ocorreu por unanimidade e acompanha pedido do governador Elmano.

Beatriz Matos
16 de Novembro de 2025
Eduardo Bolsonaro de perfil. Ele é um homem branco, calvo e de barba um pouco espessa. Na foto, concede entrevista à imprensa.
PontoPoder

STF decide por unanimidade tornar réu Eduardo Bolsonaro por coação

O último voto contabilizado foi o da ministra Cármen Lúcia.

Redação
15 de Novembro de 2025
Silvio Almeida é um homem negro de meia idade e calvo. Na foto, um close em seu rosto, ele está com o dedo indicador apontado para cima enquanto discursa ao microfone.
PontoPoder

Ex-ministro Silvio Almeida é indiciado pela PF por importunação sexual

O caso chega ao Supremo Tribunal Federal (STF) e terá a relatoria do ministro André Mendonça.

Redação
15 de Novembro de 2025
Augustinho Moreira era um homem idoso, de bigode e cabelo grisalhos, que usava óculos de grau retangulares. Na foto, ele usa camisa azul.
PontoPoder

Morre aos 70 anos ex-deputado Augustinho Moreira

O político foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Redação
15 de Novembro de 2025
Foto de Pedro Barbosa, do Instituto Opnus, em entrevista na Live PontoPoder.
PontoPoder

Crise da segurança pegou Governo Lula de surpresa, mas há mudança de estratégia, avalia especialista

Cientista político e diretor do Instituto Opnus, Pedro Barbosa foi o entrevistado da Live PontoPoder desta quinta-feira (13).

Bruno Leite
15 de Novembro de 2025
Ilustração em estilo xilogravura mostrando José Bonifácio, com traços marcados em preto e branco, vestindo casaca e gravata borboleta. À esquerda, aparece o selo “Baú da Política – Bairros” ao lado de uma urna eletrônica estilizada. Ao fundo, vê-se uma vista aérea desenhada do bairro José Bonifácio, em Fortaleza, com quarteirões e o Mercado São Sebastião destacados. No topo direito, há uma placa preta com letras brancas indicando “José Bonifácio”, “Litoral Oeste” e “Mercado São Sebastião”, como se fosse uma sinalização urbana.
PontoPoder

Baú da Política: O ‘Patriarca da Independência’ que virou nome de bairro em Fortaleza

O Diário do Nordeste explora a história política e social do Ceará a partir do legado de políticos que dão nomes a bairros da Capital.

Igor Cavalcante
15 de Novembro de 2025
Eduardo Bolsonaro é um homem de meia idade, calvo e de barba rala. Na foto, ele usa terno cinza, camisa social branca e gravata preta.
PontoPoder

STF forma maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação

O deputado federal é acusado de atuar fora do País no julgamento do processo que envolve o pai dele, Jair Bolsonaro.

Redação
14 de Novembro de 2025
Imagem mostra montagem de foto de Pablo Marçal, à esquerda, e de Tabata Amaral, à direita.
PontoPoder

Marçal é condenado a pagar R$ 303 mil por difamar Tabata Amaral

Político usou desinformação para tentar influenciar eleitores em 2024.

Redação
14 de Novembro de 2025