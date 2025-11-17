Deputado Sargento Reginauro recebe alta após 11 dias internado por infecção

O deputado estadual Sargento Reginauro (União) recebeu alta hospitalar no domingo (16), após 11 dias de internação para o tratamento de uma infecção. O parlamentar segue sob cuidados médicos pelo quadro de neutropenia, caracterizado por baixa imunidade.

Ainda não há previsão para o retorno de Reginauro aos trabalhos na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Na última terça-feira (11), o parlamentar chegou a participar da sessão de forma virtual, recebendo apoio dos colegas deputados durante a internação.

Em 2025, Sargento Reginauro passou por um tratamento contra um linfoma, câncer que ele já havia enfrentado em 2020 e retornou em janeiro deste ano. Em agosto, o político chegou a anunciar que a doença havia recuado, mas houve nova recidiva.

Sargento Reginauro procurou atendimento médico quando teve febre no início de novembro, momento em que foi identificada a "imunidade totalmente baixa". “Pairaram muitas dúvidas, de fato. Confesso para vocês, bate o medo. É o terceiro tratamento. E foi um momento assim, um tanto bem angustiante para mim e para minha família”, ressaltou o parlamentar, em vídeo publicado nas redes sociais.

"Eu não estava tratando o câncer, eu estava tratando um processo infeccioso em decorrência da minha queda de imunidade. Agora, tô de alta, mas ainda com restrição médica para os próximos dias, mas amanhã deve sair o resultado da biópsia. Ainda vai exigir um mais um novo exame de imagem (...). E aí vai ser definido o novo tratamento, do que hoje já tá batido, que é mais uma volta do linfoma. Nesse novo tratamento, eu não vou precisar me internar, graças a Deus” Sargento Reginauro Deputado estadual pelo União Brasil

Via assessoria, o parlamentar confirmou que não está prevista a convocação de suplente para a vaga na Alece durante o período de ausência por conta do tratamento. A ideia é retornar em breve, segundo a equipe de Reginauro.