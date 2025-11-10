Diário do Nordeste
Deputado Sargento Reginauro segue internado por infecção: 'Sem previsão de alta'

O linfoma enfrentado pelo deputado estadual teve recuo, mas ele está em tratamento para infecção.

Luana Barros
Deputado estadual Sargento Reginauro na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará
Legenda: Sargento Reginauro está internado há seis dias para tratamento de quadro infeccioso
Foto: José Leomar/Alece

O deputado estadual Sargento Reginauro (União) segue internado para tratamento de um quadro infeccioso, após ser identificado que ele estava com baixa imunidade. Ele está internado há seis dias, mas não há "perspectiva de alta", informou em vídeo publicado nesta segunda-feira (10). 

Segundo o parlamentar, exames estão sendo feitos para identificar as causas do quadro clínico e ele continua tomando medicações para controlar febres constantes. "O lado positivo é minha frequência cardíaca muito boa, pressão arterial normal, saturação sanguínea muito boa, mas as febres não cederam totalmente, por isso não há previsão ainda de alta", explica.

O deputado estadual passou, em 2025, por um tratamento contra um linfoma, câncer que ele já havia enfrentado em 2020 e retornou em janeiro deste ano. Em agosto, ele anunciou que a doença havia recuado. 

"Conseguimos receber o diagnóstico de que o linfoma tinha recuado, mas que eu teria que continuar com a medicação. Estava tomando essa medicação, e de repente veio um quadro de muita apatia, uma adinamia, como é chamada tecnicamente, uma indisposição que não é comum pra mim, sem vontade às vezes de trabalhar", disse.

Ele procurou atendimento médico quando teve febre, momento em que foi identificada a "imunidade totalmente baixa". "Colocando o organismo todo em risco para qualquer infecção. Por mais tola que fosse a infecção, poderia causar um grande estrago porque não tinha defesa", disse.

O PontoPoder contactou a assessoria de imprensa do deputado estadual Sargento Reginauro para saber se o parlamentar deve tirar licença do mandato na Assembleia Legislativa do Ceará. Quando houver retorno, a reportagem será atualizada.

