Elmano diz que determinou polícia do Ceará a avançar contra facções 'com a força que for necessária'

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), fez novas declarações sobre o combate às organizações criminosas do estado, por meio de uma postagem na rede social X, na tarde deste domingo (9). Desta vez, o político disse que determinou que polícia avance contra facções “com a força que for necessária”.

“Minha determinação para nossa polícia é ir cada vez mais para cima dessas facções, que hoje atuam em todo país. Com a força que for necessária. Quem ameaçar nossa população deve receber resposta à altura, dentro da lei. Nossas tropas terão sempre meu apoio nessa luta”, escreveu o político, que complementou com a expressão “vamos vencer”.

A manifestação acontece após outras falas recentes do petista no mesmo tom. Na terça-feira (4), o petista chegou a afirmar que preferia a morte de suspeitos, em um eventual confronto com a polícia. “É necessário muitas vezes fazer o confronto, e eu já disse algumas vezes, em confronto da Polícia Militar com o bandido, que morra o bandido, e o policial militar possa ter sua vida preservada”, afirmou.

Uma postura semelhante foi adotada pelo governador no fim de outubro, em postagem nas redes sociais. Na ocasião, ele parabenizou a ação de policiais militares que resultou na morte de sete pessoas em Canindé. “Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará!”, exaltou.

À época, a polícia teria sido acionada por pessoas que avistaram homens armados circulando na região. Ao encontrar os suspeitos armados, a equipe teria sido recebida por disparos e houve o confronto. De acordo com as autoridades policiais, os mortos eram membros do Comando Vermelho (CV).

No mesmo dia em que fez elogios aos policiais, Elmano foi parabenizado pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), por meio de publicação na internet. “Parabenizo os policiais do Ceará e o governador Elmano de Freitas (PT) pela coragem e determinação no enfrentamento ao crime organizado”, disse.

Declarações anteriores

O discurso do governador cearense é diferente do que era pregado anteriormente. Em julho, ao Diário do Nordeste, quando comentou os resultados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, que revelou que três das dez cidades mais violentas do Brasil são cearenses, Elmano prometeu uma ofensiva baseada tanto em repressão quanto ações de prevenção com foco na juventude.

“Precisamos fazer um reforço em todo o Estado da atuação das forças de segurança. Os dados indicam que isso deve ser ainda mais forte na Região Metropolitana de Fortaleza, nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Maranguape e Maracanaú. Isso, inclusive, faremos com o concurso que estamos realizando, vamos fortalecer ainda mais as polícias Militar e Civil em todo o Estado”, comentou.

“Mas, evidentemente, vamos olhar para os índices de violência. É aqui, na Região Metropolitana, mas também a Inteligência tem nos apontado uma atenção maior no Interior Norte, em Sobral, Itarema, Acaraú, portanto, devemos reforçar ainda mais essas áreas”, discorreu.

De acordo com o petista, o plano para sufocar o avanço da violência envolveria ainda “um relacionamento mais próximo com o poder judiciário desses municípios”.

“Temos dez municípios cearenses que representam mais de 50% dos homicídios que acontecem no Estado, portanto, também estamos iniciando e dando maior intensidade ao programa PReVio, de prevenção à violência, um trabalho com a juventude periférica para podermos intensificar essa prevenção ao mesmo tempo que intensificamos o trabalho de repressão nesses municípios”, disse.

Em janeiro, ele cobrou uma atuação mais efetiva do governo federal na área da segurança pública e lamentou o fato ao dizer que houve “pouco avanço” nessa pauta na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante um encontro com a imprensa no Palácio da Abolição, Elmano destacou a necessidade de uma participação mais ativa da União no combate ao crime organizado e sugeriu medidas como a ampliação do efetivo da Polícia Federal.

“Não é possível um país como o Brasil ter apenas 13 mil policiais federais, por exemplo. Tem que fazer concurso”, afirmou o governador. Para ele, os estados acabam atuando de forma isolada no enfrentamento às facções criminosas, sem uma coordenação nacional. Ele chegou a mencionar a PEC da Segurança Pública, que, segundo ele, tem certa importância, mas não resolveria o maior problema enfrentado pelos governos estaduais.