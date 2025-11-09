Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Hilux blindada de chefe do CV em Fortaleza vai a leilão; saiba valor

O veículo foi apreendido em uma investigação de homicídio ocorrido em 2020.

Escrito por
Sofia Leite* producaodiario@svm.com.br
Segurança
Imagem mostra um veículo do modelo Hilux na cor branca que foi apreendido pela Polícia Civil do Estado do Ceará.
Legenda: O pedido para mandar o veículo para leilão partiu da Polícia Civil.
Foto: Divulgação.

A Justiça determinou o leilão do carro de André Barbosa do Amaral, o `Del`, acusado de ser chefe da facção Comando Vermelho (CV) no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. O veículo foi apreendido pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) no dia 4 de novembro de 2020.

André foi condenado por participação na morte de Wires Henrique Castro de Andrade, o `General`. O caso ocorreu em 1º de setembro de 2020, também no bairro Edson Queiroz.

O veículo, uma Hilux branca blindada, está, atualmente, no pátio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Conforme documentos obtidos pela reportagem, a permanência do carro na DHPP não é mais importante para a investigação policial.

Veja também

teaser image
Segurança

Jovem foi morta no CE após ser confundida com integrante de facção

teaser image
Segurança

Justiça marca júri de mulher acusada de matar esposo PM em Fortaleza

A decisão judicial de mandar o veículo para leilão se deu devido à possibilidade de deterioração e desvalorização do bem e do alto valor que a manutenção do carro custa para o Estado. O leilão deve ocorrer no dia 9 de dezembro deste ano.

Alienação antecipada

A Polícia Civil solicitou a alienação antecipada do veículo, que estava apreendido no pátio de um depósito da PCCE. O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) concordou com o pedido e a Justiça determinou o leilão do veículo. 

A 'alienação' é o ato de transferência de um bem móvel ou imóvel a terceiros por meio de venda, doação, transferência de domínio ou cessão de bens. A antecipação é quando isso ocorre antes do fim do processo judicial, caso o bem corra risco de se deterioriar ou caso a manutenção esteja custando muito caro ao Estado.

O valor obtido com a venda do bem é destinado, necessariamente, a um fundo ligado ao estado até o resultado do processo. Se o acusado for condenado, o dinheiro é convertido em renda para a União, os estados ou o Distrito Federal e usado em ações em prol da população. O dinheiro não fica com a polícia. Se o dono do bem for absolvido pela Justiça, o valor da venda volta para ele.

Valor

De início, houve uma confusão relacionada ao valor da caminhonete. Uma oficiala de Justiça avaliou a Hilux como sucata e disse que o veículo só valia R$ 8 mil. Já o leiloeiro avaliou o carro em R$ 38 mil. Após um pedido do MPCE para que fosse realizada uma nova avaliação pela Justiça, estimou-se o valor em R$ 36 mil. No fim das contas, a o lance inicial no leilão da Hilux será de R$ 37 mil.

Homicídio

Por volta das nove e meia da noite de 1º de setembro de 2020, Wires Henrique Castro de Andrade foi vítima de homicídio provocado por disparos de arma de fogo na Travessa Presidente Artur Bernardes Beco, no bairro Edson Queiroz. Henrique tinha 18 anos e era integrante da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE). A morte dele aconteceu durante um confronto entre as facções Comando Vermelho e GDE. Na ocasião, integrantes do CV invadiram a área do GDE. 

Quatro dias antes de ser assassinado, em 28 de agosto de 2020, o jovem foi responsável pela morte de Valério Lima da Silva, ligado ao CV. A suspeita de Henrique era de que Valério fornecia informações sobre o GDE para criminosos do CV.

A morte de Wires Henrique foi considerada pela polícia como uma busca por vingança, já que uma testemunha, que preferiu não se identificar, disse ter ouvido e visto pessoas que ela conhecia e que eram ligadas ao CV praticando a violência. As pessoas que ela contou ter reconhecido foram Adilson Loiola de Souza e Thiago Ribeiro dos Santos.

Ainda durante o interrogatório, essa mesma testemunha afirmou que André Barbosa do Amaral é o líder do CV no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. André seria responsável por fornecer as armas, os carros e os meios necessários para os assassinatos na região. Abaixo dele, estaria Humberto Alves da Cruz, conhecido como "Bichinho". A testemunha identificou corretamente as fotos das pessoas citadas no interrogatório.

Veja também

teaser image
Segurança

Saiba em quais cidades mais pessoas foram mortas em ações da Polícia no Ceará

teaser image
Segurança

Chefe do CV escondido no RJ é acusado de ordenar mortes e expulsões em Sobral

Também prestaram depoimento a ex-sogra de Wires Henrique, Juliana Barbosa de Souza, e a filha dela e ex-namorada de Henrique, Monike Barbosa da Silva. Juliana ajudou no socorro do jovem quando ele chegou ao hospital. Conforme o depoimento de Juliana, Henrique estava com outras 4 pessoas, aparentemente alcoolizadas, mas ela não conseguiu identificar quem eram. Também foram ouvidos policiais civis.

Segundo os registros da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS), o crime foi cometido por "moradores dos apartamentos do Dendê", tendo sido efetuados por volta de 20 disparos durante um tiroteio no local entre as facções Comando Vermelho e GDE, com participação de cerca de 12 pessoas. Conforme os documentos obtidos pela reportagem, Wires estava no meio do confronto e a morte dele foi intencional, já que foram efetuados múltiplos disparos contra o jovem.

André Barbosa do Amaral foi condenado por homicídio qualificado. Com ele, foram apreendidos 9 bens além da Hilux, entre aparelhos celulares, armas, munições e dinheiro. Uma das armas que estava sob posse de André tinha compatibilidade com a que foi utilizada para matar Henrique. Também foi cumprido um mandado de prisão contra Adilson Loiola de Souza pelos crimes de organização criminosa, posse irregular de arma de fogo, receptação e homicídio.

Defesa

A defesa de André Barbosa do Amaral disse não haver provas suficientes para a condenação, já que as testemunhas não o viram na cena do crime. Além disso, os advogados afirmaram que a identificação dos acusados por meio de fotografias não pode provar autoria de crime. As demais defesas não foram localizadas pela reportagem.

 

*Estagiária sob supervisão do jornalista Emerson Rodrigues

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem mostra um veículo do modelo Hilux na cor branca que foi apreendido pela Polícia Civil do Estado do Ceará.
Segurança

Hilux blindada de chefe do CV em Fortaleza vai a leilão; saiba valor

O veículo foi apreendido em uma investigação de homicídio ocorrido em 2020.

Sofia Leite*
Há 53 minutos
Homens usam revólver e atiram pra cima. Fogos de artifícios também são vistos.
Segurança

Facção promove ‘carreata do crime’ para anunciar fim de conflito: 'Paz reinará se Deus quiser'

O caso ocorreu na madrugada deste sábado (8), em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza.

Lucas Monteiro
08 de Novembro de 2025
Foto de uma viatura da Polícia Militar do Ceará à noite. O veículo é branco e preto com adesivos do Governo do Ceará e é iluminado indiretamente por luz vermelha do intermitente. Ao fundo, há policiais com fardamento verde escuro.
Segurança

Homens são presos suspeitos de tentativa de homicídios em Caucaia

Dupla estava em carro que teria sido utilizado em atentado.

Redação
08 de Novembro de 2025
Policial fardado de costas.
Segurança

Dois homens são mortos a tiros no interior do Ceará

Crime foi registrado na noite de sexta-feira (7) no Município do Crato, no cariri cearense.

Redação
08 de Novembro de 2025
trecho de uma camera de seguranca mostrando o momento no qual a vitima e abordada e morta em um mercantil em fortaleza.
Segurança

Justiça manda tirar tornozeleira de acusado de matar comerciante em Fortaleza

A acusação diz que o crime aconteceu a mando de um libanês.

Emanoela Campelo de Melo
08 de Novembro de 2025
Foto do incêndio na vegetação das proximidades do Hospital Universitário do Ceará.
Segurança

Incêndio atinge vegetação nas proximidades do Hospital Universitário do Ceará

Até às 20 horas, a ocorrência permanecia em andamento.

Bergson Araujo Costa
07 de Novembro de 2025
Uma viatura preta e escura da Polícia Civil do estado do Ceará, Brasil, com letras brancas, estacionada ao ar livre. O veículo é um SUV grande. Na lateral do carro, estão escritos os dizeres
Segurança

Três pessoas são encontradas mortas por disparos de arma no Canindezinho

Investigações iniciais estão sob responsabilidade da 9ª DHPP.

Redação
07 de Novembro de 2025
Imagem mostra viatura da Polícia Militar.
Segurança

Policiais militares são absolvidos após acusação de torturar alunos em escola

Caso aconteceu em 2012 após uma funcionária apontar estudantes como os responsáveis pelo sumiço de um celular.

Sofia Leite*
07 de Novembro de 2025
Uma montagem, do lado esquerdo, a arma e o celular aprendidos no momento da abordagem. Do lado direito o suspeito está sendo conduzido até a Delegacia.
Segurança

Homem que extorquia comerciantes é preso em Sobral

O suspeito cobrava R$ 700 de vendedores do Mercado Público da Cidade.

Redação
07 de Novembro de 2025
viatura da policia militar em frente a cgd, em fortaleza.
Segurança

Quem são os PMs investigados por crimes como ameaça e homicídio no Ceará

A CGD instaurou sindicâncias administrativas contra os agentes.

Emanoela Campelo de Melo
07 de Novembro de 2025
foto do casal: policial militar e a esposa dele, acusada de matar o marido a tiros.
Segurança

Justiça marca júri de mulher acusada de matar esposo PM em Fortaleza

A denunciada diz que o disparo foi acidental.

Emanoela Campelo de Melo
07 de Novembro de 2025
Armas de foto apreendidas.
Segurança

Faccionado investigado por expulsar famílias de casa no CE é preso em flagrante

30 casas em Pacatuba foram abandonadas por ordem de facção.

Redação
06 de Novembro de 2025
A imagem mostra a frente do prédio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Fortaleza. Há uma viatura da Polícia Civil na frente, de cor preta, outros carros ao fundo e pessoas transitando.
Segurança

Corpo de homem é encontrado esquartejado em Fortaleza

O cadáver do homem de 47 anos estava dentro de uma sacola de lixo.

Redação
06 de Novembro de 2025
foto de homem colocando bebida alcoólica em copo.
Segurança

Laudo descarta metanol e confirma cocaína em bebida que matou dois homens no CE

Um casal foi preso e autuado por homicídio qualificado.

Raísa Azevedo
06 de Novembro de 2025
A imagem mostra Nara Kércia de Sousa, uma jovem morta aos 20 anos no Ceará. Ela era uma mulher branca, com cabelo escuro, e aparecia sorrindo na fotografia.
Segurança

Jovem foi morta no CE após ser confundida com integrante de facção

O namorado da vítima também foi baleado, após o casal ser perseguido por um homem em uma motocicleta.

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem de silhueta de um corpo desenhada no chão.
Segurança

Polícia cearense matou 189 pessoas em 2024; 79,3% eram negras, aponta relatório

Pesquisa nacional aponta que o número de óbitos em intervenções policiais é o maior desde 2019.

Bergson Araujo Costa
06 de Novembro de 2025
imagem da camera de seguranca do bar onde aconteceu a discussao entre o guarda e o motorista.
Segurança

Vídeo: Guarda municipal é investigado por morte de motorista em Iguatu

O homicídio aconteceu após os amigos discutirem.

Emanoela Campelo de Melo
06 de Novembro de 2025
policiais militares atendendo ocorrência em fortaleza.
Segurança

Saiba em quais cidades mais pessoas foram mortas em ações da Polícia no Ceará

O Estado teve aumento de 28,6% nesses casos em 2024.

Emanoela Campelo de Melo
06 de Novembro de 2025
As imagens mostram stories de um criminoso cearense escondido no Rio de Janeiro, com armas de fogo e pichação da facção Comando Vermelho.
Segurança

Chefe do CV escondido no RJ é acusado de ordenar mortes e expulsões em Sobral

O cearense também teria ordenado a invasão de criminosos a uma cidade, no Interior do Estado.

Redação
06 de Novembro de 2025
Idoso é ouvido por fiscais do trabalho em barraco de lona em Juazeiro do Norte.
Segurança

Idoso que trocava abrigo de lona por trabalho em pedreira é resgatado no CE

O homem extraía pedras manualmente há três anos e as transformava em paralelepípedos.

Luana Severo
05 de Novembro de 2025