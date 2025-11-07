Diário do Nordeste
Justiça marca júri de mulher acusada de matar esposo PM em Fortaleza

A denunciada diz que o disparo foi acidental.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
foto do casal: policial militar e a esposa dele, acusada de matar o marido a tiros.
Legenda: A mulher é denunciada pela morte do marido.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Acusada de assassinar a tiros o marido, Renata Íris de Souza Araújo Pinheiro já tem data para sentar no banco dos réus pelo crime. A Justiça do Ceará marcou o julgamento da denunciada para o próximo dia 2 de dezembro.

Um conselho formado por populares é que deve decidir se Renata é inocente ou culpada pela morte do policial militar Wagner Sandys Pinheiro de Lima. A sessão está programada para começar às 9h30, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza.

Testemunhas de defesa e de acusação foram convocadas para comparecer ao julgamento na 2ª Vara do Júri. A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Renata. Em documentos, a defesa alega que o disparo foi acidental e aconteceu durante uma discussão do casal.

Renata é denunciada por homicídio qualificado (por motivo fútil e uso de arma de fogo restrita).

A assistência de acusação, representada pelos advogados Samir David e Jader Aldrin Evangelista Marques, considera que "neste júri, o que vai estar em julgamento não é só a morte de um homem, é o fim brutal de um policial exemplar, condecorado, pai e cidadão".

"Wagner foi morto dentro da própria casa, pelas costas, enquanto descansava no sofá — sem chance alguma de defesa. A verdade está nas provas, nos laudos, nas lágrimas da filha que gritou ‘eu nunca vou te perdoar, mamãe’. A assistência da acusação vai ao plenário para mostrar que este crime não foi um acidente, foi uma execução fria e calculada. Nossa missão é honrar a memória de Wagner e fazer justiça em nome da verdade e da lei"
Advogados

SUPOSTAS AMEAÇAS

Renata diz que já vinha sendo ameaçada pelo esposo e na noite do dia 23 de dezembro de 2024 o esposo chegou em casa, sentou em uma poltrona na posse da arma e ficou ameaçando que ia matá-la.

A acusada teria dito a um policial que atendeu a ocorrência que em um descuido do esposo conseguiu pegar a arma que estava na perna dele, se afastou e quando o agente tentou tomar a arma dela ela teria "disparado contra o mesmo duas vezes nas costas". 

A juíza da 2ª Vara do Júri considerou que a materialidade do delito está "devidamente comprovada e, após a regular instrução probatória, constatou-se a existência de indícios suficientes de que a acusada Renata Iris de Souza Araújo Pinheiro concorreu para o crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e VIII, capaz de justificar a determinação de julgamento em plenário do Júri".

FLAGRANTE

Renata Íris foi presa em flagrante. Segundo um policial que atendeu a ocorrência, ele se deparou com a mulher e uma criança chorando muito falando "que o pai dela estava morto e pedindo pra gente ajudar" (sic).

Consta em documentos obtidos pela reportagem que a família da vítima tinha conhecimento que o casal discutia com frequência. 

No dia do crime, Wagner Sandys ainda teria chegado a enviar mensagens para a irmã dele dizendo que terminaria o relacionamento.

De acordo com a acusação, os familiares da vítima foram unânimes em declarar que acusada era bastante ciumenta e que por vezes já teria agredido fisicamente seu companheiro, e que ninguém presenciou o evento criminoso".

