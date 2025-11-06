Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Vídeo: Guarda municipal é investigado por morte de motorista em Iguatu

O homicídio aconteceu após os amigos discutirem.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
(Atualizado às 08:09)
Segurança
imagem da camera de seguranca do bar onde aconteceu a discussao entre o guarda e o motorista.
Legenda: Vítima e suspeito discutiram no bar.
Foto: Reprodução

Um guarda municipal de Iguatu, Interior do Ceará, é suspeito de matar o próprio amigo após uma discussão em um bar na região. A família do motorista Clébio Gomes Bezerra, de 43 anos, assassinado a tiros, pede Justiça para o caso.

Os momentos que antecederam o crime foram registrados pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial. Nas imagens é possível ver quando eles protagonizam o início da discussão e são ‘apartados’ por populares.

Assista: 

Clébio morreu no último sábado (1º). O suspeito, identificado como Iderlande Alves da Silva, 43, se apresentou posteriormente na delegacia, foi ouvido e solto, segundo a família da vítima.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) disse por nota que segue investigando o homicídio doloso por meio da Delegacia de Iguatu e que "mais informações serão repassadas em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais".

O Diário do Nordeste não localizou o suspeito e nem a defesa dele.

DISCUSSÃO

Clebson Gomes de Araújo, filho de Clébio, conta que o pai chegou primeiro sozinho ao bar, pediu uma cerveja e mais dois corpos, porque esperava dois amigos.

Em seguida, chegou o guarda e a mulher que acompanhava o suspeito. Enquanto conversavam, o motorista e o agente teriam se desentendido, porque, segundo testemunhas, o suspeito entendeu que a vítima tinha "feito alguma piada com a mulher que o acompanhava".

"Foi então que o rapaz se exaltou e proferiu tapas contra o meu pai, que em nenhum momento revidou às agressões contra ele. Então ele foi embora para um lado e o meu para outro, isso por volta das 20:59 da noite. Meu pai se dirigiu a outro bar, tomou uma cerveja e por volta das 21:19, estava retornando em direção ao bar onde aconteceu, pois o carro dele estava próximo dali. Foi então que o autor esperou ele na rua do crime e executou o ato"
Clebson Gomes
Filho da vítima

O filho de Clébio destaca que o pai e o guarda "já eram amigos de longa data. Acostumados a sair juntos. Se conheciam há mais de 15 anos".

"Ele matou um pai de família. Ele estava bêbado e portando uma arma de fogo"
Outros familiares da vítima

Ainda segundo o filho da vítima, o agente municipal foi ouvido na delegacia, teria confessado o crime e foi liberado: "saiu pela porta da frente".

"Agora sabemos que autoridades estão colhendo as imagens das câmeras dos estabelecimentos próximos, porque nelas dá pra ver o momento da agressão, porém o ato de execução em si não", disse Clébio.

A Polícia Civil afirma que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, para o número 181 ou para o telefone (88) 3581.0307, da Delegacia de Iguatu. O sigilo e o anonimato são garantidos.

