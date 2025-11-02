Sede da SSPDS em Fortaleza é atingida por tiro após confronto na região

A sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, no bairro Aeroporto, em Fortaleza, foi atingida por um tiro na madrugada deste domingo (2).

A bala foi encontrada na fachada do órgão, resultado de um tiroteio na região, envolvendo policiais e suspeitos armados.

A informação foi confirmada pela SSPDS por meio da assessoria de imprensa. Segundo a pasta, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram chamadas para uma ocorrência com pessoas armadas na Aerolândia.

Quando os policiais chegaram ao local, conforme a Pasta, eles foram recebidos a tiros. Os oficiais revidaram e, durante esse confronto, um dos tiros atingiu a fachada da sede do órgão.

Secretaria não era alvo, afirma SSPDS

Ninguém ficou ferido durante o confronto. A pasta frisou no comunicado que "a ocorrência não foi um ataque à SSPDS". Imagens das câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) não visualizaram nenhuma atitude suspeita contra a sede.

Peritos da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local em busca de material para auxiliar nas investigações. Até o momento, ninguém foi preso em virtude da troca de tiros.

A investigação do caso está a cargo da Polícia Civil (PCCE), que busca capturar os suspeitos da ação de porte ilegal de arma de fogo.