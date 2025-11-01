Polícia prende suspeito de tráfico e apreende carros de luxo em Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará prendeu um homem de 35 anos e apreendeu com ele três carros de luxos e joias, em Fortaleza.

Os veículos apreendidos são uma LR Velar, um Audi TT e um Honda Civic, que podem chegar a R$ 600 mil, a depender do modelo. Os policiais também apreenderam uma moto Honda CB1000.

As diligências foram realizadas nos bairros Montese e Dias Macedo.

A polícia também bloqueou as contas bancárias do suspeito, utilizadas para o fluxo de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

O detido já responde por tráfico de drogas e roubo de veículos e cargas. Ele também é suspeito de lavagem de dinheiro e associação para o tráfico.

A Delegacia de Narcóticos (Denarc) deve seguir com as investigações para capturar outros suspeitos de participação nos crimes.