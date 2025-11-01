Polícia investiga agressão à mulher e dano a salão de bronzeamento em Fortaleza
Ação foi registrada neste sábado (1º), no bairro Siqueira.
Uma agressão de um homem contra uma mulher foi registrada por câmeras de segurança de uma via no bairro Siqueira, em Fortaleza, no início da tarde deste sábado (1º) e resultou no encerramento temporário das atividades de um estabelecimento de bronzeamento corporal.
O vídeo do ocorrido mostra o momento em que o homem chega ao local de moto, adentra ainda com o portão fechado, danificando a entrada do salão, e desfere golpes com as mãos contra a vítima.
As imagens fortes, que não foram publicadas nesta matéria por conta do teor das agressões, ainda mostram que testemunhas visualizaram a ação do homem.
Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a SSPDS, um Boletim de Ocorrência foi registrado por crime de dano a um estabelecimento comercial.
Entretanto, a pasta solicitou à vítima o comparecimento na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (1ª DDM) de Fortaleza "para prestar mais esclarecimentos e registrar um Boletim de Ocorrência (BO)".
As investigações do caso estão a cargo da delegacia do 32º Distrito Policial (32º DP).