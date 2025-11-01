Arma e granada caseira são apreendidas após confronto entre suspeitos e PM em Fortaleza

A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo e uma granada de fabricação caseira após um confronto com suspeitos armados, na noite de sexta-feira (31), na região da Cidade Jardim 1, bairro José Walter, em Fortaleza.

De acordo com a corporação, os policiais realizavam patrulhamento quando avistaram dois homens armados saindo de um dos blocos habitacionais e seguindo em direção à Avenida Pau Brasil.

Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos fugiram em direções opostas — um retornou para o conjunto e o outro correu em direção a uma área de mata próxima a uma lagoa.

Durante a perseguição, houve troca de tiros. Um dos suspeitos foi alcançado e preso. Com ele, os agentes apreenderam um revólver calibre .38, com três munições deflagradas e duas intactas.

O homem, que ainda não foi identificado, foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Durante o atendimento médico, os profissionais encontraram um artefato explosivo artesanal no bolso do suspeito.

O esquadrão antibombas do BOPE foi acionado e realizou a detonação segura do artefato.

Além da arma e da granada caseira, os policiais também apreenderam um aparelho celular. Todo o material foi encaminhado ao 8º Distrito Policial, onde o caso foi registrado com base no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento.