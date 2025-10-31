Policial civil imobiliza preso e impede fuga em Quixadá, no Interior do CE

Uma policial civil da Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá, no Interior do Ceará, impediu sozinha a fuga de um homem preso na última quarta-feira (29) após imobilizá-lo na porta do local da prisão.

A informação foi divulgada pelo governador Elmano de Freitas, que parabenizou a policial, identificada como Larissa Nogueira Freire, mostrando nas redes sociais o momento da ação de contenção do suspeito.

"Parabenizo nossa policial civil da Delegacia de Defesa da Mulher, de Quixadá, Larissa Nogueira Freire, pela bravura ao evitar a fuga de um homem preso", disse ele em parte do texto da publicação.

Segundo Elmano de Freitas, o homem estava em cumprimento ao mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva. "Tenho orgulho da polícia cearense", finalizou o governador.