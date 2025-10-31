Elmano parabeniza PM por ação em Canindé: 'Nenhum inocente alvejado'

O governador Elmano de Freitas usou as redes sociais, na manhã desta sexta-feira (31), para parabenizar a ação de policiais militares que resultou na morte de sete pessoas em Canindé, no Interior do Ceará, durante a madrugada.

"Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará!", exaltou o governador em postagem. Em pouco mais de 10 minutos, a publicação ganhou mais de 355 comentários.

A ação comemorada pelo governador ocorreu no bairro Campinas. Conforme informado pela TV Verdes Mares, a Polícia teria sido acionada por pessoas que avistarem homens armados circulando na região.

Ao encontrar os suspeitos armados, a equipe teria sido recebida por disparos e houve o confronto.

Armamento pesado apreendido

Durante a ocorrência, os agentes apreenderam um fuzil, quatro pistolas, três revólveres e encontraram duas granadas deflagradas no local.

Um veículo (modelo Fiat Palio, de cor prata e placas PMZ 7I90) usado pelos suspeitos também foi apreendido.