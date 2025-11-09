Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Como o PSDB tenta se reposicionar com a chegada de Ciro Gomes às vésperas de 2026

Especialistas avaliam o lugar do ex-ministro no PSDB, que luta para voltar a ter expressão em âmbito nacional.

Escrito por
Beatriz Matos e Bruno Leite producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Foto de Ciro Gomes durante ato de filiação ao PSDB.
Legenda: Ex-ministro retornou para sigla que ajudou a construir em meados de outubro.
Foto: Thiago Gadelha

Filiado novamente ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) desde meados de outubro, o ex-ministro e ex-governador cearense Ciro Gomes é tido como a promessa de reposição da legenda no tabuleiro político — após passar por baixas recentes e acumular uma série de divisões internas que ocasionaram a debandada de quadros importantes desde 2022. 

Embora represente esse fôlego para uma sigla que ajudou a construir no Ceará no fim dos anos 1980 — determinante na superação do ciclo político conhecido pela aliança dos “três coronéis” — e desembarcou no fim da década de 1990, o seu real impacto e a função que vai exercer ainda é uma dúvida. Esse ponto de interrogação é fomentado pelo próprio político, que em declaração recente se deteve a dizer que é um “soldado do partido”.

Se por um lado, aliados ventilam o lançamento de uma candidatura ao Palácio da Abolição, apostando em seu capital político local e o histórico de gestões bem avaliadas nos Executivos municipal e estadual. Por outro, a construção de um “projeto nacional de desenvolvimento”, mote de campanhas à Presidência da República quando esteve no Partido Democrático Trabalhista (PDT) e a mobilização que o promoveu como “figura nacional” são fatores bem quistos na nova agremiação.

A acolhida dos tucanos

Apesar de ser encarada como um movimento de fortalecimento, a chegada de Ciro ao PSDB, apoiada estritamente pelo ex-senador e empresário Tasso Jereissati, líder tradicional do tucanato no Ceará, não encontrou eco entre os filiados ao diretório nacional. Notas protocolares foram os únicos gestos públicos feitos pelos novos correligionários, colocando em dúvida o acolhimento do membro do Clã Ferreira Gomes nos planos da legenda nacionalmente.

A cerimônia de filiação do ex-governador não contou com nomes do PSDB Nacional, tendo sido capitaneada por Jereissati, em Fortaleza. Nem mesmo o presidente da agremiação ao nível nacional, Marconi Perillo, marcou presença no palanque. Em compensação à ausência de outros quadros da social-democracia e membros da cúpula partidária, políticos do Partido Liberal e do União Brasil — incluindo ex-adversários em processos judiciais — ladearam o novo tucano.

Para o cientista político e consultor da Metapolítica Consultoria, Henrique Curi, existem “dois prováveis caminhos” para Ciro Gomes dentro do PSDB. “Senão três”, ponderou o entrevistado.

“O terceiro, talvez seja o menos provável, seria uma disputa ao Senado”, afirmou, pontuando que poderia representar um vetor “menos desgastante” para a legenda e dependeria “de uma análise das possíveis candidaturas no Ceará”. “Mas o que mais está à mesa é a negociação entre uma possível candidatura do Ciro Gomes ao Governo do Estado ou a presidente da República”, frisou.  

Na visão de Curi, a falta de apoios na filiação de Ciro Gomes “não é algo particular” com ele. “Acho que é só mais um dos episódios que o PSDB protagoniza de uma disputa intrapartidária, do que chamo de forma degenerativa entre os membros”, continuou. O fenômeno, ao que alegou o entrevistado, se deve a uma “não-coesão” no seio da agremiação partidária, produto do próprio processo de formação histórica dela.

Potencial eleitoral

Ciro Gomes governou o Ceará entre 1991 e 1994, sucedendo o próprio Tasso Jereissati, chefe do Executivo cearense entre 1987 e 1991. A possibilidade de ser postulante é novamente considerada uma estratégia viável pelos oposicionistas cearenses, pela capacidade de construção de uma frente que concorra contra a aliança liderada pelo Partido dos Trabalhadores no estado. 

A filiação do político, na avaliação do professor e analista político Gabriel Petter, faz parte da ideia de “moderação” que o PSDB reivindica. “Possivelmente, o desejo de que Ciro seja o nome competitivo ao centro que diversos partidos há muito tempo procuram, mas que, até o momento, ainda não encontraram. A direita e a extrema-direita sonham com o espólio de Jair Bolsonaro, enquanto a esquerda ainda é muito dependente da figura de Lula para se manter no poder”, falou.

Henrique Curi adicionou ser perceptível um retorno do PSDB “saudosista da máquina pública” e uma reprodução da fórmula que fez a legenda crescer. A movimentação, segundo ele, se assemelha a “uma última cartada que seria a salvação para o partido”. Mas, para manter-se vivo, acrescentou o analista, é importante que o PSDB tenha, em 2026, um bom desempenho eleitoral.

O Ciro que retornou ao PSDB em 2025 é também presidente estadual da legenda no Ceará. Ele substituiu o prefeito de Massapê, Ozires Pontes, e exerce essa atribuição após ter deixado a vice-presidência do PDT Nacional.

Apesar da sua “missão” na nova legenda ser uma incógnita e de ter se aliado ao bolsonarismo no Ceará, Gabriel Petter destacou o seu “potencial de atrair um amplo espectro de eleitores, sem alimentar dissensões internas”. “Além disso, ele conta com o apoio de Tasso Jereissati, um nome ainda relevante na cena política cearense”, finalizou.  

Ida ao centro

Essa proposta de estabelecer uma posição mais ao centro do espectro político foi defendida publicamente por Tasso Jereissati ao abonar a ficha de Ciro Gomes. Nas palavras dele, o PSDB deve ser “um partido de centro que consiga dialogar com todos, que não exclua ninguém, que esteja aberto e tenha a tolerância, compreensão e espírito democrático”.

Na leitura feita por Henrique Curi, o PSDB historicamente ocupou, de 1994 a 2014, um lugar “ideologicamente de centro-direita”. “Agora, levantar essa bandeira do centro, de ter uma posição mais razoável entre extremos… Veja, não é nem que é ruim ou bom para o partido. É, de certa forma, o que restou. É menos sobre uma opção do partido e mais sobre uma imposição da realidade”, opinou. 

Petter, por sua vez, sinalizou que “a essa altura, com poucos deputados e senadores e nenhum governador, o PSDB não tem muito a perder com essa estratégia”. “Os ganhos, porém, são imponderáveis, em face da força ainda eminente de Lula e da influência — ainda que menor — de Jair Bolsonaro”, argumentou. 

“Ainda que esteja de certa forma cansado da polarização, isso não significa que o eleitorado brasileiro necessariamente votará em alguém que se diz de centro. Nesse sentido, uma figura como Ciro Gomes ajuda a cativar parte do eleitorado cansado da polarização”, sustentou em seguida.

Foto de Ciro Gomes de mãos dadas com Tasso Jereissati.
Legenda: O ex-senador e empresário Tasso Jereissati foi o responsável por capitanear retorno de Ciro ao PSDB.
Foto: Thiago Gadelha.

Presença de 'figurões'

Em 2025, os governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Raquel Lyra (Pernambuco) e Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul) migraram para outros partidos do centro — a pernambucana e o gaúcho foram para o Partido Social Democrático, enquanto Riedel foi para o Progressistas —, deixando o PSDB sem uma única gestão estadual. O êxodo, atribuiu Curi, ocorreu porque essas lideranças não “encontraram espaço no partido para a ascensão”.

Nos bastidores, se cogita a atração de outros “figurões” com o mesmo potencial de fortalecimento que Ciro Gomes. O ex-presidente da República Michel Temer, hoje no Movimento Democrático Brasileiro, teria sido convidado por Marconi Perillo para se filiar ao tucanato. Outro cotado é o vereador e ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, atualmente no Partido Social Democrático.

Ao que afirmou Curi, o PSDB vem de “desgastes ao longo dos anos” e está, mais uma vez, “desesperado por protagonismo”. De acordo com ele, episódios anteriores, como a contestação do resultado das eleições presidenciais, em 2014, e a predominância de uma ala capitaneada pelo ex-governador de São Paulo, João Dória, que encampou um discurso “não-político” pelos idos de 2018, sustentam sua assertiva. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto de Ciro Gomes durante ato de filiação ao PSDB.
PontoPoder

Como o PSDB tenta se reposicionar com a chegada de Ciro Gomes às vésperas de 2026

Especialistas avaliam o lugar do ex-ministro no PSDB, que luta para voltar a ter expressão em âmbito nacional.

Beatriz Matos e Bruno Leite
Há 1 hora
Em uma sala de conferências, Antônio Rueda, Capitão Wagner, Roberto Cláudio, ACM Neto, Ronaldo Caiado e Ciro Gomes em um evento do partido União Brasil. Rueda fala ao microfone enquanto os demais escutam, sentados lado a lado diante de uma mesa com microfones, garrafas d’água e placas de identificação. Ao fundo, um painel azul e branco exibe o logotipo e o número 44 do partido.
PontoPoder

Entre os holofotes e a crise interna, quais impasses o União Brasil tem a resolver no Ceará até 2026

Pressões, disputas internas e a federação com o PP expõem o impasse do União Brasil entre manter a oposição e aderir à base de Elmano.

Igor Cavalcante, Beatriz Matos
08 de Novembro de 2025
Jair Bolsonaro atrás de grade de portão de sua residência onde cumpri prisão domiciliar. Imagem usada em matéria que esclarece se ex-presidente pode ir para Papuda após decisão do STF
PontoPoder

Bolsonaro na Papuda? O que acontece após a decisão do STF de manter a pena do ex-presidente

O ex-presidente foi condenado a mais de 27 anos de prisão por tramar contra o Brasil.

Redação
07 de Novembro de 2025
Foto de Paulo Frateschi ao lado do filho.
PontoPoder

‘Doença psíquica’: filha de Paulo Frateschi defende irmão após assassinato do pai

Paulo Frateschi foi morto a facadas pelo próprio filho.

Redação
07 de Novembro de 2025
Jair Bolsonaro durante sessão no STF.
PontoPoder

STF forma maioria para rejeitar recurso de Jair Bolsonaro e mantém condenação

Os ministros votaram os embargos de declaração no plenário virtual.

Redação
07 de Novembro de 2025
A comissão parlamentar de inquérito (CPI) que vai investigar o crime organizado no país foi instalada e o Presidente eleito foi o Senador, Fabiano Contarato e o relator o Senador, Alessandro Vieira.
Inácio Aguiar

CPI do Narcotráfico: Elmano e governadores são chamados a compartilhar ações contra crime organizado

Comissão do Senado quer ouvir chefes de estados mais e menos seguros, além de ministros e especialistas

Inácio Aguiar
07 de Novembro de 2025
Foto área mostra cidade de Santa Quitéria, no Ceará.
PontoPoder

PF realiza nova operação em Santa Quitéria (CE) contra interferência de facções na eleição de 2024

Município do Ceará chegou a ter prefeito cassado sob acusação de receber ajuda do Comando Vermelho (CV).

Marcos Moreira
07 de Novembro de 2025
Alexandre de Moraes é um homem de meia idade, branco, careca e, na foto, usa terno preto, camisa social branca e gravata azul. Ele está discursando no plenário do STF.
PontoPoder

Moraes rejeita recurso de Bolsonaro e vota para manter condenação por golpe

Os advogados do ex-presidente alegaram "injustiças", "erros" e "equívocos" no julgamento que o condenou a mais de 27 anos de prisão.

Redação
07 de Novembro de 2025
Roberto Cláudio comenta se será candidato ao Governo do Ceará ou ao Senado em 2026
PontoPoder

Roberto Cláudio comenta se será candidato ao Governo do Ceará ou ao Senado em 2026

Ex-prefeito disse que já “matou a vontade” a disputar o Executivo estadual.

Igor Cavalcante
07 de Novembro de 2025
Ex-presidente Jair Bolsonaro com expressão séria, usando camisa polo verde e um curativo visível no pescoço, cercado por agentes de segurança.
PontoPoder

STF começa a julgar recurso de Bolsonaro nesta sexta (7)

Etapa aproxima ex-presidente do início do cumprimento da pena.

Redação
07 de Novembro de 2025
Homem de terno cinza e gravata roxa com bolinhas brancas discursa em um púlpito, gesticulando com as mãos abertas. Ao fundo, há listras verticais escuras e parte da bandeira do Brasil visível à direita da imagem.
PontoPoder

Após baixa eleitoral, Tiririca traz carreira política para o CE e evita cravar ser base ou oposição

Deputado conversou com o PontoPoder sobre relação com o PL, convite do PSD e planos para 2026.

Ingrid Campos
07 de Novembro de 2025
Fernanda Pessoa, Moses Rodrigues e Antônio Rueda posam para uma foto em frente a um banner do União Brasil, em Brasília.
Wagner Mendes

Aliada de Elmano, Fernanda Pessoa se reúne com Rueda e nega que sofrerá 'punição' no União Brasil

Presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner tem defendido consequências para infidelidade partidária.

Wagner Mendes
07 de Novembro de 2025
Grupo de cerca de vinte pessoas posa para foto em um ambiente interno, diante de um painel com o logotipo da Câmara Municipal de Fortaleza. No centro, dois homens em trajes formais seguram um caderno de capa vermelha com o título parcialmente visível. As pessoas ao redor, entre homens e mulheres, estão vestidas com roupas sociais e sorriem para a câmera, indicando um evento oficial ou institucional.
PontoPoder

Câmara define grupo de trabalho técnico para a discussão do Plano Diretor de Fortaleza

O grupo é composto por especialistas, servidores ou contratados, em áreas como georreferenciamento, zoneamento geoambiental, mapas e tipos de solo.

Ingrid Campos
06 de Novembro de 2025
Roberto Cláudio diz que recua do desejo de disputar Governo caso Ciro seja o candidato
PontoPoder

Roberto Cláudio diz que recua do desejo de disputar Governo caso Ciro seja o candidato

Ex-prefeito de Fortaleza defende que Ciro Gomes é o nome com maior capacidade de frente ao candidato governista.

Igor Cavalcante
06 de Novembro de 2025
Foto mostra barracas e banhistas na Praia do Futuro.
PontoPoder

Alece reconhece barracas da Praia do Futuro como patrimônio cultural do Ceará

Proposta leva em conta o impasse jurídico de quase duas décadas sobre a permanência das estruturas no local.

Marcos Moreira
06 de Novembro de 2025
Fotomontagem mostra Dummar Ribeiro e Dayane Costa durante cerimônia de posse na Câmara Municipal de Fortaleza.
PontoPoder

Dummar Ribeiro e Dayane Costa assumem mandatos na Câmara de Fortaleza

Cerimônias de posse foram realizadas entre quarta-feira (5) e esta quinta-feira (6).

Bruno Leite
06 de Novembro de 2025
Lula abre Cúpula do Clima e cobra ação contra aquecimento global
PontoPoder

Lula abre Cúpula do Clima e cobra ação contra aquecimento global

"É momento de levar a sério os alertas da ciência", disse o presidente.

Redação
06 de Novembro de 2025
Deputados estaduais durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Reajuste de salário e gratificação de servidores da Uece, Urca e UVA é aprovado na Alece

Proposta do Governo do Estado tramitou em regime de urgência e recebeu apoio da oposição.

Marcos Moreira
06 de Novembro de 2025
Reunião em uma sala institucional com mesa em formato de “U”, onde sete pessoas participam. Três homens de terno e gravata estão sentados ao centro e nas extremidades da mesa, um deles fala ao microfone. Duas mulheres em pé, ao fundo, observam e seguram documentos. Outras duas pessoas à direita tomam notas e usam celular. Atrás, há um grande painel com imagem aérea de uma cidade, e na frente da mesa está o brasão com o nome “Fortitudine”. Ambiente bem iluminado e formal, típico de uma câmara municipal ou órgão público.
PontoPoder

Relator do Plano Diretor apresenta parecer na CMFor; documento será apreciado na próxima semana

Votação pode ocorrer na próxima semana, liberando encaminhamento ao plenário.

Ingrid Campos e Bruno Leite
06 de Novembro de 2025
Professora Zuleide durante discurso na tribuna do Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Professora Zuleide toma posse na Alece, após saída de Léo Suricate, em ‘rodízio’ do Psol

Suplentes se revezam durante os 120 dias da licença do deputado Renato Roseno.

Marcos Moreira
06 de Novembro de 2025