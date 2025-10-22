Tasso Jereissati anuncia Ciro Gomes na presidência do PSDB Ceará

O ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) anunciou, na manhã desta quarta-feira (22), em Fortaleza, que o ex-ministro Ciro Gomes, ao se filiar ao PSDB, vai assumir a presidência do partido a nível estadual.

Já a presidência do PSDB Fortaleza ficará a cargo do ex-prefeito José Sarto, que também entrou nas fileiras tucanas no mesmo evento.

O atual presidente da legenda, Ozires Pontes, já havia anunciado que não teria o mandato de dirigente renovado. A composição da sigla homologada em outubro de 2023 será encerrada no próximo dia 31.

"Estou muito agradecido. Eu quero dizer muito obrigado às lideranças todas", disse Ciro em evento ao lado de nomes de outros partidos da oposição.

Acenos de Ciro

Durante fala, após assinar a ficha de filiação ao PSDB, Ciro fez acenos a ex-adversários políticos, como o deputado federal André Fernandes (PL) e o ex-deputado Capitão Wagner (União).

Lembrando o passado eleitoral, o ex-ministro declarou que o diálogo fará com que os nomes de oposição ao Governo do Estado possam convergir para a disputa eleitoral do ano que vem.