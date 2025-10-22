O ex-ministro Ciro Gomes oficializa a filiação ao PSDB nesta quarta-feira (22) em um hotel de Fortaleza. Ciro chegou ao evento por volta das 10h50, acompanhado do ex-senador e uma das maiores lideranças do PSDB no País, Tasso Jereissati. A chegada foi marcada pela lembrança do jingle de campanha de Tasso nos anos 1990: "É o galeguinho dos olho azul, é o galeguinho dos olho azul (sic)", cantada pelo cantor Sirano.

A cerimônia teve início com um vídeo que resgatava imagens de Tasso e Ciro na campanha para governador de Ciro Gomes, no início dos anos 1990. Também foi relembrada entrevista de Ciro ao programa Roda Viva, que o apresentava como o governador mais jovem da história do País, além de recortes de jornal que mostravam o crescimento do Estado na gestão do então tucano, como a queda da mortalidade infantil. Também foi exibida entrevista do humorista cearense Chico Anysio, dizendo ser um admirador de Ciro Gomes como governador do Estado.

As imagens ainda mostraram a trajetória de Ciro também em outros partidos, como em campanha a presidente da República no PDT, além de registros com a família.

Legenda: Evento de filiação de Ciro ao PSDB acontece no auditório de um hotel de Fortaleza Foto: Igor Cavalcante

Lideranças políticas no evento

Entre os presentes, estão o presidente do PL Ceará e deputado federal, André Fernandes; o presidente do União Brasil Ceará, Capitão Wagner, deputados federais, deputados estaduais, lideranças de outros municípios e ex-lideranças do PSDB, como o ex-presidente da sigla, Francini Guedes. Também participam a deputada estadual do PSDB, Emília Pessoa, e o vereador de Fortaleza do partido, Jorge Pinheiro.

André Fernandes chegou ao evento por volta das 10h30, acompanhado de lideranças do PL, como o deputado federal Dr. Jaziel, os deputados estaduais Dra. Silvana, Alcides Fernandes e Pedro Matos, e os vereadores de Fortaleza Inspetor Alberto e Marcelo Mendes. Do PL, estão ainda o deputado estadual Carmelo Neto e a vereadora Bella Carmelo. Nomes do PDT e do União Brasil também participam do encontro, como os deputados estaduais Lucinildo Frota (PDT), Antônio Henrique (PDT), Queiroz Filho (PDT), Heitor Férrer (União) e Felipe Mota (União). Os ex-prefeitos de Fortaleza Roberto Cláudio e José Sarto também estão presentes. Ambos ex-PDT, Roberto Cláudio aguarda filiação ao União, e Sarto anunciou retorno ao PSDB.

Em entrevista à imprensa, Fernandes falou sobre a relação com Ciro, apesar de divergências recentes quando ex-ministro fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. "Espero que a oposição esteja unida em 2026. Vamos lutar para isso com diálogo, com respeito. Naturalmente, temos divergências em alguns pontos, mas, com certeza, dentro de uma sala, a gente vai conversar sobre essas divergências. A gente vai, como já estamos, convergindo mais do que divergindo", afirmou o presidente do PL.

"Sempre defendi o nome do Ciro. Você pode dizer qualquer coisa do Ciro, que ele é abusado, que ele é zangado, mas que ele é ladrão, não. Eu entendo que o PL está do lado certo", disse a deputada Dra. Silvana.

Capitão Wagner relembrou derrota em 2010 e defendeu união da oposição em 2026. "Quando eu estava vindo para cá, passou pela minha cabeça o que aconteceu desde a primeira eleição que concorri, lá em 2010, apoiei o senador Tasso para o Senado, e fui candidato a deputado estadual, ele perdeu e eu perdi. E quatro anos depois, a gente foi de novo candidato, ele ao Senado, eu a deputado estadual, a população cearense se arrependeu da decisão de 2010, deu a ele o mandato de senador e me deu a maior votação de deputado estadual. (Com) Ciro aconteceu algo parecido, em 2022 ele se decepcionou, ficou frustrado com o resultado que ele tirou aqui, no Estado do Ceará, e eu estou vendo um movimento de rua e movimento de rede social muito parecido, de arrependimento e de vontade de ter o Ciro novamente na política", afirmou.

"O mais importante agora é a gente estar desprendido dos projetos pessoais. Cada um de nós tem um sonho, e sonho é bom, sonhar é bom. Mas o mais importante é esse momento, que é o momento histórico. A gente tem uma oposição tão ampla. Fazia tempo, fazia muitos anos, muitos ciclos eleitorais, que o Ceará não via uma oposição tão forte, tão ampla, por isso, tão criticada pelo governo, tão demonizada", pontuou o ex-prefeito Roberto Cláudio.

Ciro de volta ao PSDB

O retorno de Ciro Gomes ocorre quase três décadas depois dele pedir desfiliação da legenda. O ex-governador cearense confirmou a saída do PDT na última sexta-feira (17), após 10 anos de filiação. Após alguns meses de articulações para o encerramento da parceria com a sigla trabalhista, Ciro chegou a ser cortejado por alguns partidos, como o União Brasil. No entanto, a preferência foi pela migração ao PSDB.

Na eleição de 1990 pelo Governo do Ceará, Ciro sagrou-se o primeiro governador tucano do Brasil. A expectativa do próprio partido e de nomes da oposição é que ele volte a disputar o Palácio da Abolição em 2026, na tentativa de impedir a reeleição de Elmano de Freitas (PT). É o que defendeu o presidente do PSDB Ceará, o prefeito de Massapé, Ozires Pontes (PSDB), em entrevista ao PontoPoder.