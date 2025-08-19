Ciro se encontra com lideranças do União em Brasília, em meio a impasse sobre futuro partidário

Em meio às tratativas para deixar do PDT e voltar ao PSDB, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) participou, no fim da manhã desta terça-feira (19), de encontro com lideranças estaduais e nacionais do União Brasil.

Conforme o PontoPoder apurou, o político deve participar, nesta tarde, de reunião com o presidente do PP, o senador Ciro Nogueira (PP), e Antônio Rueda, que comanda o União Brasil. A partir desta terça-feira, as duas siglas oficializam uma federação partidária.

No encontro pela manhã, também participaram o vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, e o pré-candidato à Presidência pela sigla, o governador Ronaldo Caiado.

Do Ceará, estavam o presidente do União Brasil no Estado, Capitão Wagner; o deputado federal Danilo Forte (União); os deputados estaduais Felipe Mota, Sargento Reginauro, ambos do União, e Cláudio Pinho (PDT). O ex-pedetista Roberto Cláudio, também acompanhou a reunião; ele deve oficializar filiação ao partido nos próximos dias.