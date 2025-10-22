'Espero que a oposição esteja unida em 2026', afirma André Fernandes em ato de filiação de Ciro

O deputado federal André Fernandes (PL) marcou presença no evento de filiação do ex-governador Ciro Gomes ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), realizado em um hotel da orla de Fortaleza nesta quarta-feira (22). Ao chegar no local, o político afirmou que espera uma oposição unificada no Ceará durante a eleição de 2026.

“Espero que a oposição esteja unida em 2026”, frisou o parlamentar, que representou o grupo político na disputa pela Prefeitura de Fortaleza contra o Partido dos Trabalhadores (PT) e seus aliados no segundo turno das eleições municipais de 2024.

Segundo Fernandes, os oposicionistas vão “lutar para isso com diálogo” e “com respeito”. “Naturalmente, temos divergências em alguns pontos, mas, com certeza, dentro de uma sala, a gente vai conversar sobre essas divergências. A gente vai, como já estamos, convergindo mais do que divergindo”, continuou.

À imprensa, o deputado considerou que o principal objetivo do seu agrupamento no pleito do próximo ano será “resgatar o Ceará”. “Resgatar o Ceará passa pela derrota do PT”, destacou ele.

Membro do Parlamento estadual, Alcides Fernandes, o pai de André, é tido como pré-candidato do Partido Liberal (PL) ao Senado Federal. Questionado sobre um possível apoio de Ciro Gomes ao deputado estadual na corrida por uma vaga no Congresso Nacional, o candidato derrotado ao Executivo da capital cearense não descartou a ideia.

“Vamos discutir isso no momento oportuno, mas pelo que tudo indica nós já temos algumas pré-candidaturas postas. Vamos ter a convenção partidária de todos os partidos para decidir quem serão os candidatos ao Senado, suplentes, vice”, disse.

André também foi indagado sobre uma eventual participação de Ciro na eleição pelo Palácio da Abolição. “Espero que, de fato, aconteça essa candidatura”, opinou, declarando que grande parte dos seus colegas de partido foram acompanhar a filiação do ex-pedetista ao PSDB.

Ele indicou uma disposição para minimizar pontos divergentes com relação ao integrante do clã Ferreira Gomes. “Teremos várias oportunidades para sentarmos, discutir e tentar alinhar aquilo que é melhor para o povo do estado do Ceará”, discorreu. “Agora, uma coisa é certa: temos muito mais convergências do que divergências”, finalizou.