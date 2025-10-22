Diário do Nordeste
Com a chegada de Ciro, PSDB fará nova eleição interna; Ozires deixa presidência ainda em outubro

Prefeito de Massapê anunciou que não vai seguir na presidência do partido durante evento de filiação do ex-ministro

Escrito por
, e
(Atualizado às 11:28)
PontoPoder
Ozires Pontes em entrevista ao PontoPoder
Legenda: Ozires Pontes é o atual presidente do União Brasil
Foto: Ismael Soares

O prefeito de Massapê, Ozires Pontes, deixará a presidência estadual do PSDB Ceará neste mês. A mudança na direção motivará nova eleição interna da legenda tucana, que oficializa a chegada de Ciro Gomes nesta quarta-feira (22). No dia 31 de outubro chegará ao fim o mandato dos atuais integrantes da composição iniciada em 2023.

Na chegada ao evento de filiação do ex-ministro, Ozires Pontes anunciou que não seguirá como dirigente do PSDB. “Com certeza eu não vou renovar, já falei pro senador Tasso e deve sair um novo nome aí agora. E vou agradecer ao senador também por ter antecipado essa vinda do Ciro e eu poder participar desse momento ainda como presidente”, ressaltou.

Questionado se Ciro deve ficar algum cargo na direção do partido, Ozires confirmou a possibilidade. “Provavelmente, deixa o senador anunciar aí”, salientou. 

O atual mandatário estadual do PSDB também reforçou a expectativa de Ciro Gomes entrar na disputa pelo Palácio da Abolição. “A ideia é Governo”, respondeu ao ser indagado se o projeto é ter o ex-ministro como candidato ao Executivo do Ceará em 2026.

FILIAÇÃO DE CIRO

O ex-ministro Ciro Gomes oficializa a filiação ao PSDB nesta quarta-feira (22) em um hotel de Fortaleza. Ciro chegou ao evento por volta das 10h50, acompanhado do ex-senador e uma das maiores lideranças do PSDB no País, Tasso Jereissati

Entre os presentes, estão o presidente do PL Ceará e deputado federal, André Fernandes; o presidente do União Brasil Ceará, Capitão Wagner, deputados federais, deputados estaduais, lideranças de outros municípios e ex-lideranças do PSDB, como o ex-presidente da sigla, Francini Guedes. Também participam a deputada estadual do PSDB, Emília Pessoa, e o vereador de Fortaleza do partido, Jorge Pinheiro.

