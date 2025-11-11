Proibição ao bloqueio de celulares por inadimplência no Ceará é aprovada na Alece

Um projeto de lei que proíbe as empresas de bloquear celulares dos compradores por inadimplência foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado (Alece), na sessão desta terça-feira (11). A matéria é de autoria do deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), líder do Governo Elmano de Freitas (PT) na Casa.

A partir do PL 96/2025, as companhias não poderão instalar aplicativos ou softwares que bloqueiam os aparelhos comercializados, diante do atraso de pagamento. O objetivo é assegurar o acesso dos consumidores a funções essenciais, como serviços públicos digitais e comunicação básica.

Guilherme Sampaio defende que a ação por parte das empresas é desproporcional e causa transtornos aos consumidores, especialmente aos que enfrentam dificuldades financeiras.

“O bloqueio impede o uso do aparelho até mesmo para funções vitais, como chamadas de emergência, o que fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da justiça social” Guilherme Sampaio Líder do Governo Elmano na Alece

Agora, após aprovação no Plenário da Casa, o projeto depende da sanção do governador Elmano para se tornar lei. O Executivo terá 60 dias para regulamentar a proposição após o procedimento, conforme o texto do PL.

Multas em caso de descumprimento

O projeto também prevê multas para empresas que descumprirem as determinações. As sanções funcionarão da seguinte forma: