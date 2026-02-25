Kamila Cardoso substitui Soldado Noelio em mandato na Câmara de Fortaleza

A suplente de vereadora Kamila Cardoso, do União Brasil, assumiu uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta quinta-feira (25). A política passou a ter uma cadeira no Plenário Fausto Arruda em razão da licença do vereador Soldado Noelio (União), que exerce mandato temporário como deputado federal.

A posse no cargo eletivo aconteceu durante a manhã, no decorrer da sessão plenária. A a cerimônia foi conduzida pelo presidente do Legislativo municipal, o vereador Leo Couto (PSB). Ao discursar para os presentes, ela destacou sua presença no Parlamento fortalezense.

“Hoje Fortaleza não recebe apenas uma nova vereadora, hoje Fortaleza escuta uma nova voz com A no final: Kamila Cardoso. Esse ‘A’ não é detalhe, ele é afirmação, identidade e resistência. É a marca de quem não recuou quando disseram que não era possível, de quem enfrentou portas fechadas, estatísticas frias, estruturas que tentam silenciar quem vem de uma luta real”, disse.

“Subo nessa tribuna porque resisti. Chego como mulher, advogada, ativista e, principalmente, como mãe atípica. Minha causa não é política, é social. Chega, nesta Casa, uma mãe, uma advogada e uma ativista. Quero deixar uma semente no coração de cada colega desta legislatura, independentemente do tempo em que eu permaneça no mandato”, afirmou.

Kamila Cardoso recebeu na eleição municipal de 2024 um total de 3.901 votos e ficou na suplência. Em 2022, ela havia sido candidata ao Senado Federal pelo Avante, quando recebeu cerca de 1,2 milhão de votos, mas não conseguiu uma vaga na Casa Legislativa.

Seu ingresso na política foi em 2020, quando disputou o cargo de vice-prefeita de Fortaleza na chapa encabeçada por Capitão Wagner, que acabou derrotada pelo ex-prefeito José Sarto (PDT).