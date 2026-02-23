PDT Fortaleza adia votação da expulsão do vereador PP Cell para março
Caso deve ficar para a mesma data da reunião que pode definir a saída de quatro deputados estaduais do partido.
O Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Fortaleza adiou a votação da expulsão do vereador PP Cell para março, após chegar a programar o momento para esta segunda-feira (23). A mudança foi confirmada pelo presidente da agremiação na Capital, Iraguassú Filho, em contato com o PontoPoder.
De acordo com o dirigente, o Diretório Estadual deliberou que o caso ficasse para o próximo mês. Com isso, a previsão é que a votação seja em 9 de março, mesma data programada pelo PDT para a reunião que decidirá a saída de quatro deputados estaduais da legenda.
Em 8 de janeiro, o Conselho de Ética do PDT Fortaleza já havia aprovado o parecer favorável pela expulsão de PP Cell. Agora, o Diretório confirmará ou não a posição do colegiado, por meio de votação.
Questionado se a tendência é de expulsão do parlamentar, Iraguassú Filho afirmou que “a probabilidade está mais para isso”, mas evitou cravar, ao dizer que cerca de 28 dirigentes serão responsáveis pela decisão.
O caso de PP Cell é fruto de uma representação apresentada pelo vereador Adail Júnior e leva em conta possíveis “questões de desvio das ações do partido”, como apoio a André Fernandes (PL) na eleição pela Prefeitura de Fortaleza em 2024, além de oposição ao prefeito Evandro Leitão (PT).
Após a deliberação do Conselho de Ética, em 11 de janeiro, PP Cell se manifestou contra a decisão. “O PDT se rendeu aos encantos do PT e queria que eu apoiasse também o PT. E eu disse que não ia apoiar, vou manter a minha coerência, vou manter a minha linha de atuação”, pontuou o parlamentar, em vídeo nas redes sociais.
Veja também
EXPULSÃO DE DEPUTADOS
Em paralelo, o Diretório do Partido Democrático Trabalhista (PDT) no Ceará abriu um processo disciplinar para expulsar os deputados estaduais Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho dos quadros da legenda. O procedimento foi acatado pelo Conselho de Ética da legenda em 19 de janeiro.
A ação leva em conta a aliança dos parlamentares com o PL e o alinhamento com a oposição na Assembleia Legislativa (Alece). Por outro lado, o PDT integra a base do Governo Elmano de Freitas (PT).
O procedimento deve apenas acelerar a saída do quarteto. Ambos já sinalizaram a ideia de deixar o PDT na janela partidária de março, quando as trocas entre partidos são liberadas, esvaziando a bancada da legenda na Casa. Enquanto Antônio Henrique e Lucinildo estão apalavrados com o PL, Cláudio e Queiroz devem ir para o PSDB, ao seguir os passos do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB).
“Nós temos pré-marcada uma reunião do diretório regional para o dia 9 de março. Dia 6 começa a janela partidária, ou seja, eles podem pedir desfiliação sem necessariamente precisar passar pelo constrangimento de serem expulsos”, ressaltou o presidente estadual do PDT, o deputado federal André Figueiredo (PDT), à época da abertura do processo.
Por sua vez, o deputado Cláudio Pinho, atual líder do PDT na Alece, classificou a representação como “desprovida de prova, tipicidade e justa causa”. O parlamentar salientou que permaneceu no partido com “lealdade, responsabilidade e compromisso institucional”, mesmo diante da divisão interna na eleição de 2022.