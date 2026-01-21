Diário do Nordeste
PDT Fortaleza se reúne nesta sexta-feira (23) para decidir expulsão do vereador PP Cell

Parlamentar é alvo de medida disciplinar por conta de divergência na adesão ao Governo Evandro.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
(Atualizado às 10:35)
PontoPoder
Foto do vereador PP Cell, no plenário da Câmara de Fortaleza.
Legenda: Encontro será na sede do PDT na capital cearense, no bairro do Meireles.
Foto: Érika Fonseca / CMFor.

O Diretório Municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Fortaleza vai se reunir nesta sexta-feira (23), a partir das 16h, para votar o parecer favorável à expulsão do vereador PP Cell, aprovado no Conselho de Ética da sigla no último dia 8 de janeiro.

Segundo indicou o presidente do órgão partidário alencarino, Iraguassú Filho, em contato com o Diário do Nordeste nesta terça-feira (20), a reunião deliberativa deve acontecer na sede do PDT, no bairro do Meireles, na capital cearense.

A possibilidade de expulsão de PP Cell, avalizada pela divisão pedetista, é produto de uma representação apresentada pelo vereador Adail Júnior. De acordo com Iraguassú, os membros do Conselho de Ética entenderam que, diante do que foi apresentado, “cabia a punição máxima, tendo em vista as questões de desvio das ações do partido”. 

Filho pontuou que pesaram, nas acusações contrárias ao parlamentar, julgadas pelo Conselho de Ética, “questões ideológicas” e de discordância do “pensamento progressista”, defendidas pelo PDT.

PP Cell apoiou André Fernandes (PL) no segundo turno da disputa eleitoral de 2024 — assim como os pedetistas Gardel Rolim, Paulo Martins, Marcel Colares, Kátia Rodrigues e Jânio Henrique — e, após o pleito, se manteve como oposição ao governo do prefeito Evandro Leitão (PT), em que o PDT compõe a base.

Após a chancela do Conselho de Ética pela sua expulsão, em 11 de janeiro, PP Cell publicou um vídeo se manifestando sobre a decisão da Comissão de Ética do PDT. Ele declarou que a deliberação da instância partidária ocorreu por conta da sua defesa como oposicionista ao governo municipal, comandado pelo Partido dos Trabalhadores.

“O PDT se rendeu aos encantos do PT e queria que eu apoiasse também o PT. E eu disse que não ia apoiar, vou manter a minha coerência, vou manter a minha linha de atuação, minha linha de pensamento, os meus princípios e valores”, completou ele na gravação.

À reportagem, nesta quarta-feira (21), PP Cell afirmou que sua defesa está atuando no processo e já se manifestou sobre o tema. “O que podia fazer, já fiz. Se a decisão for realmente a expulsão, nada tenho a fazer”, discorreu o parlamentar.

