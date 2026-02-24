STF inicia julgamento do caso Marielle Franco nesta terça (24); saiba como assistir

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira (24) o julgamento da Ação Penal 2434, que apura a suposta participação de acusados de planejar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, mortos a tiros em março de 2018, no Rio de Janeiro.

Respondem ao processo: Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ); João Francisco Brazão, o Chiquinho Brazão, ex-deputado federal; Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro; e Ronald Paulo de Alves, ex-policial militar.

Eles se tornaram réus por duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio contra a assessora Fernanda Chaves.

Veja também País Caso Marielle: defesa de Chiquinho Brazão pede prisão domiciliar ‘humanitária’ para acusado País Acusado de mandar matar Marielle, Chiquinho Brazão é liberado de presídio federal

O ex-assessor do TCE Robson Calixto Fonseca, conhecido como “Peixe”, responde por organização criminosa ao lado dos irmãos Brazão.

O relator da ação é o ministro da Primeira Turma Alexandre de Moraes.

O julgamento ocorrerá no âmbito do STF, que assumiu a competência do caso em razão do foro por prerrogativa de função de Chiquinho Brazão à época das investigações.

Saiba como assistir ao julgamento

O julgamento será transmitido ao vivo pela rádio Justiça, pela TV Justiça e pelo canal do STF no YouTube

As sessões estão marcadas para:

Terça-feira (24): às 9h e às 14h

Quarta-feira (25): às 9h

Entenda passo a passo como será o julgamento

O rito segue a Lei 8.038/1990 e o Regimento Interno do STF. Veja como funciona:

Abertura da sessão

O presidente da Primeira Turma, ministro Flávio Dino, declara aberta a sessão.

O processo é chamado para julgamento.

Leitura do relatório

O relator, ministro Alexandre de Moraes, apresenta um resumo do caso.

São expostos os fatos, o histórico processual, as acusações e as teses das defesas.

Sustentações orais

O vice-procurador-geral da República, Hindemburgo Chateaubriand, fala pela acusação por até uma hora, podendo haver prorrogação.

O advogado assistente da acusação, indicado por Fernanda Chaves, poderá se manifestar por até uma hora.

Em seguida, os advogados de defesa apresentam suas sustentações, cada um com prazo de uma hora.

Votação

A ordem dos votos será:

Alexandre de Moraes (relator)

Cristiano Zanin

Cármen Lúcia

Flávio Dino (presidente da Turma)

Resultado

A decisão será tomada por maioria de votos. Em caso de condenação, os ministros fixam a pena.

O crime

Em 14 de março de 2018, Marielle Franco e Anderson Gomes foram baleados dentro do carro em que trafegavam na região central do Rio de Janeiro.

As investigações começaram na Polícia Civil do RJ. Em 2023, a Polícia Federal passou a atuar no caso por determinação do Ministério da Justiça.

Em junho de 2024, a Primeira Turma do STF recebeu por unanimidade a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que apontou os irmãos Brazão como mandantes do crime. Segundo a acusação, o assassinato teria sido motivado pela atuação política da vereadora.

O colegiado considerou que, a partir da colaboração premiada do ex-policial militar Ronnie Lessa, apontado como autor dos disparos, foram reunidos elementos de prova suficientes para abertura da ação penal.