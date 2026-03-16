Polícia Civil investiga ameaça envolvendo vereador de Fortaleza e apoiadores de outro parlamentar

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) está investigando um episódio em que apoiadores do vereador Chiquinho dos Carneiros (PRD) teriam agredido o vereador Irmão Léo (PP), além de funcionários do político e familiares, na quarta-feira (11), no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.

O caso, segundo a corporação, está sendo apurado após uma denúncia de ameaça ter sido registrada por meio de um boletim de ocorrência na 8ª Delegacia de Polícia Civil da capital cearense.

Veja também PontoPoder Júnior Mano admite abrir mão do Senado para apoiar Cid Gomes: 'Estarei junto' PontoPoder Gardel Rolim rebate acusação de 'infidelidade partidária' e diz que demonstrou insatisfação ao PDT

A situação foi tornada pública pelo filho do parlamentar do PP, Leandro Filho, nas redes sociais. Segundo o relato, ele, sua mãe, o político e outras pessoas que fazem parte do mandato foram agredidas quanto visitavam uma rua que passa por intervenção da gestão municipal. A denúncia, entretanto, não detalha o início do conflito ou como ele se deu.

"A gente veio aqui, respaldado pelo secretário, respaldado pelo prefeito, com documento na mão, trabalhando para o povo e a gente foi agredido", disse Leandro em um vídeo postado no Instagram. A gravação mostra uma viatura da Polícia Militar no local, após o evento.

A publicação, editada com fragmentos da ocorrência, mostra pessoas vestindo camisas identificadas com o nome do vereador Chiquinho dos Carneiros em contato corporal com Irmão Léo e apoiadores. Um dos que vestem a camisa do político do PRD chega a avançar com empurrões e xingamentos.

No mesmo dia, Irmão Léo também publicou uma nota repudiando a situação. De acordo com ele, as agressões alegadas ocorreram durante a fiscalização de uma obra solicitada pela sua equipe à Prefeitura de Fortaleza.

"O ocorrido representa não apenas um ataque pessoal, mas também uma tentativa de constranger o livre exercício do mandato parlamentar, que deve sempre ser exercido com independência, responsabilidade e compromisso com a população", discorreu ele em um trecho do comunicado.

A reportagem acionou Leandro Filho para que pudesse dar outras informações acerca do episódio, assim como procurou o vereador Chiquinho dos Carneiros para que comentasse o ocorrido. Não houve resposta de ambos até a publicação desta matéria.