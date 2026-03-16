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Polícia Civil investiga ameaça envolvendo vereador de Fortaleza e apoiadores de outro parlamentar

Episódio que gerou denúncia teria acontecido durante uma fiscalização de obra da prefeitura no Planalto Ayrton Senna.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
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Fotomontagem de agressão contra Irmão Léo.
Legenda: Vídeo mostra fragmentos do ocorrido.
Foto: Reprodução/Instagram.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) está investigando um episódio em que apoiadores do vereador Chiquinho dos Carneiros (PRD) teriam agredido o vereador Irmão Léo (PP), além de funcionários do político e familiares, na quarta-feira (11), no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. 

O caso, segundo a corporação, está sendo apurado após uma denúncia de ameaça ter sido registrada por meio de um boletim de ocorrência na 8ª Delegacia de Polícia Civil da capital cearense. 

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A situação foi tornada pública pelo filho do parlamentar do PP, Leandro Filho, nas redes sociais. Segundo o relato, ele, sua mãe, o político e outras pessoas que fazem parte do mandato foram agredidas quanto visitavam uma rua que passa por intervenção da gestão municipal. A denúncia, entretanto, não detalha o início do conflito ou como ele se deu.

"A gente veio aqui, respaldado pelo secretário, respaldado pelo prefeito, com documento na mão, trabalhando para o povo e a gente foi agredido", disse Leandro em um vídeo postado no Instagram. A gravação mostra uma viatura da Polícia Militar no local, após o evento.

A publicação, editada com fragmentos da ocorrência, mostra pessoas vestindo camisas identificadas com o nome do vereador Chiquinho dos Carneiros em contato corporal com Irmão Léo e apoiadores. Um dos que vestem a camisa do político do PRD chega a avançar com empurrões e xingamentos.

No mesmo dia, Irmão Léo também publicou uma nota repudiando a situação. De acordo com ele, as agressões alegadas ocorreram durante a fiscalização de uma obra solicitada pela sua equipe à Prefeitura de Fortaleza.

"O ocorrido representa não apenas um ataque pessoal, mas também uma tentativa de constranger o livre exercício do mandato parlamentar, que deve sempre ser exercido com independência, responsabilidade e compromisso com a população", discorreu ele em um trecho do comunicado.

A reportagem acionou Leandro Filho para que pudesse dar outras informações acerca do episódio, assim como procurou o vereador Chiquinho dos Carneiros para que comentasse o ocorrido. Não houve resposta de ambos até a publicação desta matéria.

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