Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Joaquim Barbosa se filia ao DC e deve disputar a Presidência da República

Em 2018, político cogitou se candidatar à Presidência da República.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Imagem de Joaquim Barbosa para ilustrar matéria sobre filiação ao Democracia Cristã.
Legenda: Em 2018, ele chegou a ser cotado como um dos nomes da disputa presidencial.
Foto: Agência Brasil/José Cruz.

Ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa se filiou ao partido Democracia Cristã (DC) e deve disputar a Presidência da República. Conforme o Painel, da Folha de S.Paulo, a legenda pretende preparar o futuro candidato. 

Anteriormente, o ex-ministro Aldo Rebelo tinha sido apresentado como pré-candidato à Presidência pelo partido. No entanto, o nome dele não cresceu nas pesquisas. Por isso, o DC, presidido pelo ex-deputado federal João Caldas, decidiu efetuar a troca.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Ciro sinaliza Roberto Cláudio como vice ao governo do Ceará: 'União de forças políticas'

teaser image
PontoPoder

Ciro desconversa sobre envolvimento de Flávio Bolsonaro em caso Master: 'Não vou me distrair com isso'

"Ele se filiou ao partido para concorrer. Atualmente, vivemos no Brasil uma crise institucional entre os Três Poderes. Não existe ninguém melhor do que Joaquim Barbosa para resolver isso. Ele será o mensageiro que nos resgatará desse cenário", declarou Caldas.

Quem é Joaquim Barbosa

Joaquim Barbosa foi relator da ação penal do mensalão no STF, na qual votou pela condenação de políticos, incluindo aqueles ligados ao PT, como José Dirceu e José Genoino.

Então filiado ao PSB, ele cogitou se candidatar à Presidência da República em 2018.

Barbosa integrou a Corte entre 2003 e 2014. Por lei, ele poderia permanecer no cargo do STF até 2029, quando completaria 75 anos.

No entanto, antecipou a aposentadoria, deixando o cargo em 31 de julho de 2014, após 41 anos de serviço público ao todo.

Carreira de Joaquim Barbosa

De acordo com o STF, o ministro aposentado Joaquim Barbosa é natural de Paracatu (MG). Graduou-se em Direito e concluiu especialização em Direito e Estado pela Universidade de Brasília (UnB).

Obteve os títulos de mestre e doutor em Direito Público pela Universidade de Paris-II (Panthéon-Assas) e estudou línguas estrangeiras na Inglaterra, Estados Unidos, Áustria e Alemanha.

Na administração pública federal, trabalhou como compositor gráfico no Senado Federal e foi oficial de chancelaria no Ministério das Relações Exteriores, lotado na Embaixada do Brasil na Finlândia.

Atuou como advogado do Serpro e ocupou a chefia da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde entre 1985 e 1988. Integrou o Ministério Público Federal de 1984 a 2003, exercendo funções em Brasília e no Rio de Janeiro.

Ingressou no STF como ministro em junho de 2003. Em novembro de 2012, assumiu a Presidência do tribunal, cargo que exerceu até sua aposentadoria, em julho de 2014.

Na área acadêmica, é professor licenciado de Direito Constitucional e Administrativo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Foi pesquisador visitante na Columbia University e na University of California (UCLA).

Recebeu bolsas de estudos do CNPq, da Fundação Ford e da Fundação Fulbright. É autor de artigos e de livros sobre o sistema político brasileiro e sobre ações afirmativas nos Estados Unidos.

 

Assuntos Relacionados
Imagem de Joaquim Barbosa para ilustrar matéria sobre filiação ao Democracia Cristã.
PontoPoder

Joaquim Barbosa se filia ao DC e deve disputar a Presidência da República

Em 2018, político cogitou se candidatar à Presidência da República.

Redação
Há 1 hora
Ciro e André Fernandes em cima de palanque durante evento de pré-candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Ceará.
PontoPoder

Ciro desconversa sobre envolvimento de Flávio Bolsonaro em caso Master: 'Não vou me distrair com isso'

O PL do Ceará anunciou apoio à candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Ceará

Letícia do Vale, Bruno Leite e Marcos Moreira
Há 2 horas
Os irmãos Cid e Ciro Gomes conversam e sorriem durante sessão no Senado Federal. Ambos usam terno e aparecem próximos às bancadas do plenário.
PontoPoder

Ao lançar pré-candidatura, Ciro lembra derrota em Sobral e fala de Cid: 'Fui fanático por meu irmão'

Dos irmãos Ferreira Gomes, apenas Lúcio esteve presente no evento de lançamento da pré-candidatura.

Luana Barros, Marcos Moreira e Bruno Leite
16 de Maio de 2026
girao evento entrevista quixada pre-candidatura governo
PontoPoder

Eduardo Girão critica apoio do PL do Ceará a Ciro Gomes: 'Erro histórico'

O senador fez o lançamento de sua pré-candidatura ao governo do Estado em Quixadá.

Redação
16 de Maio de 2026
Tasso Jereissati fala em evento de lançamento de pré-candidatura de Ciro Gomes ao governo do Ceará.
PontoPoder

“O estado do Ceará hoje pertence às facções”, critica Tasso Jereissati

Declaração ocorreu neste sábado (16), durante evento de pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará

Letícia do Vale, Bruno Leite, Marcos Moreira
16 de Maio de 2026
foto de Ciro Gomes e Roberto Cláudio durante pré-candidatura ao governo do Ceará.
PontoPoder

Ciro sinaliza Roberto Cláudio como vice ao governo do Ceará: 'União de forças políticas'

Ex-prefeito de Fortaleza deverá ser o nome para compor chapa com Ciro.

Raísa Azevedo, Bruno Leite e Marcos Moreira
16 de Maio de 2026
Ciro Gomes no lançamento da sua pré-candidatura ao governo do Ceará.
PontoPoder

Ciro lança pré-candidatura, fala de 'lealdade', critica 'frouxos' e diz que vai resolver a segurança

Ele oficializou a pré-candidatura ao Governo do Ceará neste sábado (16) em Fortaleza.

Luana Barros, Marcos Moreira e Bruno Leite
16 de Maio de 2026
Ciro Gomes, Roberto Cláudio, Alcides Fernandes e Capitão Wagner
Inácio Aguiar

Em ato de pré-campanha, Ciro Gomes antecipa composição da chapa majoritária da oposição

Aliança deve ter nomes como Roberto Cláudio, Alcides Fernandes e Capitão Wagner

Inácio Aguiar
16 de Maio de 2026
Publicitário João Santana
Inácio Aguiar

João Santana comanda a comunicação da campanha de Ciro Gomes

O publicitário está no Ceará para o lançamento da pré-candidatura e já assina as peças publicitárias do PSDB

Inácio Aguiar
16 de Maio de 2026
Ciro Gomes durante evento da oposição do Ceará onde ex-gestor lança sua pré-candidatura em Fortaleza.
PontoPoder

Ciro aposta em reduto bolsonarista e legado de ex-gestor para lançar pré-candidatura em Fortaleza

Berço político do ex-ministro, o município de Sobral foi ventilado como opção, mas a decisão final foi para evento no Conjunto Ceará.

Marcos Moreira
16 de Maio de 2026
Ciro Gomes (PSDB)
Inácio Aguiar

O que a confirmação de Ciro como pré-candidato ao Governo muda na corrida eleitoral

Formalização do nome traz impactos imediatos para a oposição, mas também para a base do governo

Inácio Aguiar
16 de Maio de 2026
Imagem de Eduardo Bolsonaro para ilustrar matéria sobre financiamento do empresário Daniel Vorcaro para o filme do pai.
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro trabalhou como produtor-executivo de filme sobre o pai, diz site

Produção "Dark Horse" recebeu dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro. Eduardo era responsável por captação recursos, conforme o Intercept Brasil.

Redação
15 de Maio de 2026
Foto de Germano He-Man na Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Vereador de Fortaleza aciona Justiça e PF acusando irregularidade em filiação partidária

Germano He-Man consta como filiado ao Podemos desde abril; antes o político estava vinculado ao Mobiliza, que o acusa de infidelidade partidária.

Bruno Leite
15 de Maio de 2026
Luizianne Lins
Inácio Aguiar

Eventual candidatura de Luizianne ao Senado pode ser peso contra a chapa governista

Pesquisa Quaest mostrou a ex-prefeita pontuando bem principalmente entre eleitores de esquerda

Inácio Aguiar
15 de Maio de 2026
Mulher trabalhando com computador em escritório ao lado de colegas. Imagem usada em matéria sobre STF valida lei de igualdade salarial para homens e mulheres.
PontoPoder

Lei da Igualdade Salarial entre homens e mulheres é validada por unanimidade pelo STF

Empresas com 100 ou mais empregados devem divulgar, semestralmente, relatórios de transparência salarial.

Redação
14 de Maio de 2026
Foto do Plenário Fausto Arruda da Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova Frente Parlamentar em Defesa da Causa Animal

Colegiado busca institucionalizar debates sobre bem-estar animal e combate a maus-tratos na capital.

Bruno Leite
14 de Maio de 2026
Fotos dos municípios de Catarina e Aracati no Ceará.
PontoPoder

Alece aprova novos limites intermunicipais para 9 cidades do Ceará; veja o que muda

Proposta altera linhas divisórias oficiais de algumas localidades em municípios do interior, como Aracati e Fortim.

Marcos Moreira
14 de Maio de 2026
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputados aprovam criação de 200 vagas para o concurso da Alece de 2026; edital sai em breve

Seleção também contemplará 400 vagas para formação de cadastro de reserva.

Marcos Moreira
14 de Maio de 2026
Foto mostra André Fernandes, Pastor Alcides e Ciro Gomes abraçados em evento partidário.
PontoPoder

André Fernandes anuncia apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Ceará

Presidente do PL Ceará anunciou apoio a Ciro após meses de impasse sobre aliança, após críticas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Milenna Murta*
14 de Maio de 2026
Inácio Aguiar

Medo segue como combustível para a polarização e tende a decidir a eleição nacional

Disputa acirrada se consolida no temor do eleitor tanto de Bolsonaro como de Lula

Inácio Aguiar
14 de Maio de 2026