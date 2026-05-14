André Fernandes anuncia apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Ceará

O presidente do PL Ceará e deputado federal, André Fernandes, anunciou que vai apoiar a pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará. A declaração foi feita na manhã desta quinta-feira (14), em vídeo nas redes sociais. Ciro vai lançar a pré-candidatura no próximo sábado (16).

No último ano, a relação entre eles teve idas e vindas, diante do histórico de críticas de Ciro ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A situação se agravou após críticas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ao partido, por causa da aliança com Ciro, durante o lançamento da pré-candidatura ao Governo do senador Eduardo Girão (Novo). Desde então, a orientação nacional era de suspensão das tratativas.

"Discordamos em praticamente tudo que dava pra discordar e, provavelmente, discordaremos de mais algumas coisas quando essa eleição passar", disse em vídeo.

Na publicação, a confirmação de apoio veio dizer que irá "estar junto" no lançamento da pré-candidatura do tucano e justificou:

Não porque eu virei outra pessoa, não porque eu desisti das bandeiras que eu defendo, mas porque existe uma hora que é preciso escolher: ou você fica na sua zona de conforto, em nome de uma suposta coerência, enquanto tudo ao seu redor vai abaixo; ou sai dessa zona e assume a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito. André Fernandes Presidente do PL Ceará

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O deputado federal disse ainda que o objetivo desse apoio seria tirar o atual eixo governista do poder "de uma vez por todas".

Pré-candidatura de Ciro Gomes

O ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) lançará a pré-candidatura ao Governo do Ceará neste sábado (16), no bairro Conjunto Ceará, às 9 horas. A decisão do tucano se deu ao ligar para o deputado federal Aécio Neves, presidente nacional do partido.

Em fevereiro deste ano, Ciro já tinha chegado a dar indícios sobre uma possível disputa ao cargo de governador, afirmando que "meu juízo diz pra eu não ser candidato, mas meu coração está balançado".

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.