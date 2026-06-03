14º Seminário de Gestores Públicos debate investimentos eficientes na administração pública

Os investimentos públicos do Estado do Ceará cresceram 16,61% em 2025, na comparação com 2024, totalizando R$ 4,73 bilhões, impulsionados principalmente por recursos próprios. No último bimestre de 2025, os investimentos com recursos próprios somaram R$ 1,63 bilhão, um aumento de 44,25% comparado ao mesmo período de 2024. Os dados são do Enfoque Econômico nº 313, publicado em fevereiro deste ano pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

Para o cidadão, quando o poder público executa bem os recursos e as políticas públicas, o resultado é o atendimento mais rápido nas unidades de saúde, escolas mais estruturadas, obras concluídas e maior acesso a serviços públicos de qualidade, entre outros. Com esta visão, o 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 - “Governar com Estratégia, Inovar para Resultados”, vai trazer o painel “Políticas Públicas”, a ser realizado no dia 16 de junho, a partir das 9 horas, no Centro de Eventos do Ceará.

“As diretrizes e ações do Estado é que garantem e norteiam direitos fundamentais, estabelecem qualidade de vida nas cidades, incluindo todas as atividades pelas quais a sociedade convive com elas. Educação, saúde, transporte, urbanismo, mobilidade urbana, aspectos relacionados ao meio ambiente. Esse debate é extremamente integrado, porque não há mais uma diferenciação entre a natureza do Estado e a importância do mercado. Os dois têm que fazer essa convergência, e uma convergência diante de uma governança que é interfederativa, não é mais o da União sozinha, nem o município, é o que se chama de governança multinível”, comenta Alexandre Cialdini, Secretário do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará (Seplag-CE).

Cialdini será um dos palestrantes do painel “Políticas Públicas”, com o tema “Integração Interfederativa e Governança Territorial: Estratégias do Governo do Ceará para Impulsionar o Desenvolvimento Municipal”. Ele defende que os municípios precisam ser orientados para que o financiamento das políticas públicas não dependa apenas de transferências intergovernamentais, como é o caso do Fundo de Participação dos Municípios.

“O impulsionar tem que passar por outras estratégias do desenvolvimento local, como o estímulo ao combate à sonegação fiscal, à evasão fiscal e o estímulo à necessidade das compras governamentais locais”, explica. “Um dos grandes programas que estimula a compra governamental local é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o segundo maior programa de alimentação escolar no mundo. Ou seja, o município tem várias estratégias para impulsionar o desenvolvimento local”, pondera.

Cotidiano

“Debater políticas públicas é um tema da mais alta relevância. Faz parte do cotidiano nacional, do cidadão que precisa levar o filho para a escola, que precisa de um hospital público, ou de assistência social ou mesmo de segurança pública.

Temos uma população majoritariamente carente, que depende de muitos serviços prestados pelo Estado brasileiro, através da União, dos estados, dos municípios e respectivas secretarias”, avalia o procurador federal Phillipe Magalhães, um dos palestrantes do painel “Políticas Públicas”, com o tema “Integridade e Segurança nas Contratações Públicas: prevenindo riscos na gestão”.

Nesta perspectiva, Phillipe Magalhães defende que não basta estabelecer políticas públicas: é preciso que os gestores municipais se mobilizem para prevenir riscos administrativos. “Primeiro, a adoção de rotinas muito bem estruturadas dentro da instituição para evitar casuísmos e desvios. Outra atuação é o fortalecimento dos sistemas de controles internos dos municípios, através das respectivas ouvidorias e controladorias internas. Outra medida é a capacitação permanente dos servidores da administração municipal, com a disseminação de boas práticas administrativas”, descreve Phillipe Magalhães.

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O painel

O painel "Políticas Públicas" terá mediação de Soraia Victor, Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e também será composto pela palestra: "Improbidade Administrativa e Inelegibilidade: controle externo, responsabilização e segurança decisória na gestão municipal”, com Ismar Viana, Doutor em Direito Administrativo pela PUCSP. Membro permanente do Conselho Consultivo da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil.

Inscrições e hospedagem

O 14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 é promovido pelo Diário do Nordeste e pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos. As inscrições são gratuitas, e podem ser feitas no site do evento.

Para os participantes do Seminário que vierem de outras cidades e estados, existe uma parceria com hotéis onde se pode obter desconto no preço das diárias. São eles: Afago Mareiro Hotel (bairro Meireles), Hotel Villa Mayor (Meireles), Hotel Sonata de Iracema (Praia de Iracema), Hotel Gran Mareiro (Praia do Futuro) e Hotel Praia Centro (Praia de Iracema).

Serviço:

14º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 15 e 16 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza Informações, inscrições e programação: https://gestorespublicos.com.br/